Un chroniqueur de TPMP révèle ses nombreuses gardes à vue

Le présentateur Cyril Hanouna apprécie poser des questions à ses chroniqueurs. Afin de mieux les connaître et de lancer un débat sur un sujet, les chroniqueurs sont invités à donner leur avis et leur expérience sur le sujet. Cette fois sur l’émission de C8, l’animateur demande aux personnes présentes sur le plateau si elles ont déjà été confrontées à la garde à vue.

Présent depuis 2019 sur le plateau de C8, Raymond Aabou n’a pas fait la carrière qu’il pensait. Cependant, le jeune homme réussit tout de même à intégrer le domaine des médias qui le passionne.

Le chroniqueur de TPMP s’est exprimé sur sa vie passée. Il se décrit comme un enfant des cités dont la vie ne tournait qu’autour du foot. Le jeune homme était d’ailleurs excellent, car bien qu’il ne fasse pas partie de la catégorie pro, il intègre tout de même le PSG étant jeune.

Toutefois, les parents de Raymond ne considèrent pas réellement que ce loisir pourrait être une carrière envisageable pour leur fils. Raymond témoigne d’ailleurs de ce que ses parents lui ont dit :

Pas possible à l’époque. Mes parents pensaient tellement que j’étais un voyou, un bon à rien que j’ai voulu leur prouver que je pouvais avoir un vrai boulot et gagner mon argent. J’ai peut-être été con, j’aurais dû me concentrer sur le foot…

Le chroniqueur semble alors avoir quelques regrets de ne pas avoir continué sa carrière dans le football.

Entre Cyril Hanouna et Raymond, le courant est très vite passé, et bien avant de commencer l’émission, les deux hommes se sont déjà rencontrés. Alors qu’il obtient un CDI pour être chauffeur livreur, Raymond souhaite s’investir dans l’univers média.

Le chroniqueur aborde alors Cyril Hanouna qui vient au sein de Virgin Radio. Il demande alors s’il est possible de rejoindre l’équipe. L’animateur de TPMP a tout de suite apprécié la franchise de Raymond et a accepté à une condition :

Un changement qu’accepte directement le jeune recrue. Mais, ce n’est pas tout à propos du jeune homme, une question révèle ses actions passées.

Cyril Hanouna a tenu à connaître un peu mieux ces chroniqueurs en leur demandant s’ils avaient déjà effectué de garde à vue et Raymond se démarque et raconte ses anecdotes.

J’ai fait des trucs de dingue avec toi ! Il m’a mis dans une caisse à savon de Fort Boyard pour traverser les Champs-Elysées. Toute la matinée, autour du rond-point des Champs-Elysées ! J’ai failli me faire percuter par un camion, trois heures de garde à vue. On a vendu des animaux. On a vendu des poulets. On allait dans des restaurants avec des poulets vivants et on les jetait dans les restaurants !