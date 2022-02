Les meilleures astuces pour ne pas faire d’intoxication alimentaire

L’intoxication alimentaire peut être liée à plusieurs choses : ingestion de certaines bactéries présentes dans la nourriture ingérée, de virus ou de parasites. Il se peut aussi, que l’aliment que vous avez mangé, la veille à votre diner, était périmé. En fait, les causes des intoxications alimentaires sont nombreuses. Mais, quelles sont les causes ? Comment faire pour les éviter ?

Les causes de l’intoxication alimentaire

En effet, vous pouvez être malade lorsque certaines mesures d’hygiène ne sont pas respectées. Il arrive que la nourriture soit mal lavée, mal cuite ou conservée trop longtemps. Certains aliments sont plus susceptibles d’être contaminés, il est donc préférable de les éviter. La viande, les œufs, sont les premiers de la catégorie de ces aliments, à absolument éviter, s’ils sont périmés. Les fruits et les légumes crus peuvent se montrer piégeux.

Par ailleurs, les produits laitiers non pasteurisés sont à surveiller de très près. Les indigestions, dues au lait mal conservé, sont récurrentes chez les personnes. Le cidre ou même le jus sont des boissons à ne pas boire si leur date de péremption est dépassée. Les poissons et crevettes : si vous sentez une odeur anormale, ne cherchez pas, mettez-le à la poubelle. Et bien sûr, l’eau : une eau non traitée peut vous rendre malade.

Les réflexes à adopter si vous avez une intoxication alimentaire

Si vous avez les symptômes suivants : nausées, vomissements, diarrhée ou encore de la fièvre, il faut agir vite. Consultez un médecin qui vous soignera à domicile. Si vous avez des enfants et que la diarrhée provoque de fortes douleurs abdominales, ou encore des vomissements incessants, il est conseillé de se rendre aux urgences.

Pour éviter une intoxication, voici quelques astuces : pensez à vous laver les mains régulièrement. Nettoyez vos fruits et légumes avant de les manger. Certains aliments crus sont à éviter. Munissez-vous d’une planche à découper distinctes entre les légumes et la viande. Essayez de conserver et de toucher la viande séparément des autres aliments.

De plus, pensez à toujours mettre au frais la mayonnaise ou le lait. Ce sont des produits qui périment très vite. Lavez votre table après avoir cuisiné. Respectez les règles de congélation. Nettoyez vos sacs dans lesquels vous placez votre repas du midi au travail.

Attention au sac plastique

Les aliments ne doivent pas être conservés dans du plastique. Surtout quand il s’agit de nourriture cuite, comme de la viande. Les mettre sous plastique, va provoquer une altération de leur gout et de leur texture.

Le plastique accélère le vieillissement de vos aliments. Soyez également vigilant avec vos œufs. Ils ne doivent pas être stockés dans du plastique.

Par ailleurs, nous vous déconseillons de verser des récipients liquides dans le plastique : la soupe par exemple. Sa composition subira une altération si elle est mise en contact avec le plastique. La salade, même s’il s’agit d’un plat froid, lorsqu’il y a de la vinaigrette à l’intérieur, sa qualité peut vite se détériorer.

Vous savez maintenant tout, ou presque, sur les astuces anti-intoxications et les gestes réflexes à adopter !