Le point sur l’allocation aux adultes handicapés

Le taux d’incapacité . Ce critère est un des plus importants pour toucher cette aide. C’est sur cette base que l’on va pouvoir définir le montant que vous allez pouvoir percevoir. On pourra aussi déterminer la durée du versement.

Le niveau de ressources . C’est une caractéristique importante, car elle détermine également la somme à percevoir . Dernièrement, on a demandé à ce que le conjoint n’ait plus accès aux ressources globales de la personne handicapée. Une décision qui a fait polémique à l’Assemblée nationale. Cette dernière a par ailleurs refusé cette demande. Depuis 2022, on a mis en place un abattement au forfait du conjoint. Si celui-ci perçoit un salaire de 5000, il aura cet abattement. Cela si votre conjoint est pacsé ou marié avec ladite personne qui reçoit les allocations. Le décret doit cependant être sorti pour appliquer cette mesure.

Le critère de l’âge et la résidence. Vous pouvez toucher cette pension si vous avez au moins 20 ans. Vous pouvez bénéficier de dérogations dès l’âge de 16 ans si vous n’êtes plus à la charge de vos parents. On va aussi prendre en compte la nationalité et la durée de résidence dans le territoire pour les personnes étrangères. Les personnes des territoires d’outre-mer peuvent en bénéficier.