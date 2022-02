Un rappel d’urgence pour les chips en magasin !

Il y a beaucoup d’aliments que nous devons chasser de notre consommation. Ces aliments peuvent être à terme des facteurs influents sur des maladies. Les produits à base de sel ou de sucre, voire des deux, peuvent être nocifs pour notre santé. Dernièrement, un rappel à l’ordre a été fait pour les chips. On vous explique ici pourquoi vous ne devez plus en consommer.

Les rappels de produits

La star de nos apéros serait nocive pour nous ? On sait depuis toujours qu’elles ne sont pas particulièrement bonnes pour notre santé au vu du sel qu’elles contiennent. Cependant, on ne pensait pas qu’elle nous faisait prendre un risque.

En France, et plus globalement en Europe, il y a une multitude de règles très stricte concernant des aliments. Le but de ces dernières est de garantir au maximum la santé des consommateurs à court ou moyen terme. Il y a, en effet, un cahier des charges qui interdit certains ingrédients et qui limitent la quantité d’autres.

Toutefois, il y a des loupés certaines fois et c’est après consommation que l’on se rend compte des aspects nocifs de certains produits. C’est ce que l’on appelle des rappels de produits. Ils nous avertissent que nous devons supprimer de notre alimentation certains produits.

Par ailleurs, vous avez déjà pu entendre parler de la salmonellose et de Listeria qui sont des agents pathogènes pour notre santé. Ces derniers ont été retrouvés dans de nombreux aliments par le passé. Ceci dit ce ne sont pas les seuls. Dans certains cas, il peut s’agir d’un problème de date de péremption ou d’un packaging qui peut ne pas être pour la conservation des aliments.

Les chips : à rayer de nos vies ?

En effet, dans les derniers mois, des rappels de produits ont été signalés pour des saumons fumés, des saucissons, des biscuits apéros, etc. Aujourd’hui, le coupable est : les chips. Il s’agit plus particulièrement des chips “Tortilla au goût chili Camarillo”. Ces dernières sont vendues par l’enseigne connu Grand Frais.

Alors, que s’est-il passé pour avoir ce rappel à la consommation ? Celles-ci seraient fabriquées avec un colorant interdit en France. Il serait nocif et pourrait à terme être cancérigène. Celui-ci se nomme le Sudan II. La présence de ce colorant oblige donc les autorités compétentes à intervenir et à le retirer des rayons.

#RappelProduit

TORTILLAS CHIPS goût Chili – CAMARILLO Risques : Additifs et arômes non autorisés Motif : Présence d'un colorant interdit (SUDAN II)https://t.co/vGBUvZo8g6 pic.twitter.com/R7A8rWdHsw — RappelConso (@RappelConso) February 11, 2022

Si alors vous avez ce produit chez vous, débarrassez-vous-en. Vérifiez les paquets d’autres chips, on n’est jamais trop prudent. Sachez que vous pouvez demander un remboursement du magasin qui le vend, car vous aviez dépensé pour ingérer celui-ci. N’ayez crainte si vous n’avez plus de ticket de caisse. Vous pourrez tout de même demander ce remboursement au vu de la législation. Cette condition est cependant soumise à une durée. Veuillez donc réagir avant le 7 mars pour bénéficier de ce remboursement.

Vous savez tout maintenant sur ce colorant qui est nocif pour la santé. Faites attention à ce que vous consommez, surtout dans les produits apéritifs qui ont beaucoup d’ingrédients variés et ont une grandeur teneur en sel.