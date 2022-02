Le retour d’un ancien best-seller chez Lidl

Le grand hard discounter allemand a encore frappé ! Il monte de plus en plus en gamme chaque année. C’est pour cela que les Français l’apprécient, car il offre une bonne qualité pour des prix réduits. En plus de la nourriture, cette enseigne vous offre de nombreux objets indispensables à votre logement pour le quotidien. Très souvent, Lidl vous propose des offres limitées à vous procurer au plus vite. C’est le cas de cet appareil best-seller qui fait son retour dans les rayons : le balai vapeur XXL.

Un nettoyage optimal grâce à cet appareil

Grâce à ce balai à vapeur, vous pourrez nettoyer de manière efficace votre logement. En effet, en une seule utilisation, ce dernier est capable de nettoyer une surface de 100 mètre carré. En atteignant cette superficie, vous n’aurez pas besoin de recharger l’appareil grâce à sa contenance qui atteint les 400 ml d’eau. L’atteinte de cette superficie est également possible grâce à son long cordon de sept mètres. Vous pourrez nettoyer chaque recoin en toute facilité sans avoir besoin de changer de prise.

Par ailleurs, le gérant allemand a pensé à tout : deux housses microfibres sont vendues avec l’appareil. Si vous en perdez une ou que l’autre doit sécher, vous avez une housse en plus pour une utilisation immédiate. En parlant de lavage, ces housses se nettoient facilement. Il vous suffit simplement de suivre la notice d’utilisation afin de connaître le moyen de lavage le plus adapté. Tout cela pour la modique somme de 69,99 euros. La concurrence n’a qu’à bien se tenir !

Lidl propose un balai vapeur pour nettoyer en profondeur votre maison ! https://t.co/n1HKoTBHBj pic.twitter.com/sIFZh14qcb — Tribunal du net (@Letribunaldunet) February 16, 2022

Rassurez-vous, cet appareil est utilisable sur tout type de sols. Que votre logement soit doté d’un carrelage ou d’un parquet, ce balai vapeur s’adaptera à ce dernier. Il aura une très bonne réaction et ne sera en aucun cas abîmé. Faites le test !

C’est l’eau et l’intelligence de cet appareil qui nettoient tout. Vous n’aurez plus besoin de produits ménagers chimiques et parfois même toxiques. La puissance de cet appareil favorise l’efficacité de la vapeur pour le nettoyage optimal de votre sol.

Un pari réussi pour l’entreprise allemande

Au fil du temps, cette enseigne a su convaincre les Français et s’implanter de plus en plus dans leur quotidien. Un succès toujours au rendez-vous pour des produits de qualité et des prix incroyables. Cette entreprise allemande sait se détacher des stéréotypes sur les chaînes discount. Le prix n’est pas forcément synonyme d’une qualité médiocre, et inversement.

Des moyens de communication développés ainsi qu’une stratégie marketing efficace pour séduire de plus en plus de monde. Grâce à ces différents produits ménagers qui cartonnent, tel que le balai vapeur, la marque gagne une crédibilité considérable. Avant le balai vapeur, c’était le robot cuisine, nommé “Monsieur Cuisine” qui a connu un énorme succès. Lorsque ces produits font leur grand retour dans les rayons, les ruptures de stock sont, elles aussi, vite arrivées.

Lidl ne cesse de séduire sa clientèle et maitrise tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Et, si vous aussi, vous étiez conquis par ces appareils ? Restez branchés et tous en rayons !