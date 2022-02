Lidl en danger face à la concurrence…

Une nouvelle enseigne de discount débarque prochainement en France. Il s’agit de la chaîne “Mere”, un nouvel acteur russe qui arrive à grands pas. Tout comme Lidl, celui-ci proposera des produits à petits prix, soit 10 à 20 % moins cher que les produits proposés par le gérant allemand. Ce dernier n’a qu’à bien se tenir, car la concurrence s’avère rude… On vous explique tout !

L’origine de ce nouveau hard discounter

Implanté dans les années 2009 en Sibérie, ce hard discounter appartient à Svetofor, groupe de distribution russe. Fondée par Valentina Shnayder, depuis sa création, cette enseigne ne cesse de s’accroître. En effet, il représente aujourd’hui plus de 2500 magasins dans plusieurs pays.

Son esthétique particulière est propre à ce que l’enseigne propose. Un logo rouge et jaune aussi frappant et flagrant que les prix affichés. Dans les magasins, il n’y a pas de rangement. Les produits sont disposés de manière simple, voire parfois vous les retrouverez directement dans les cartons ou sur les palettes. Une enseigne semblable à un entrepôt. Un magasin simple, pour des prix incroyables. L’idée est d’économiser au maximum.

Ce ne sont pas uniquement les personnes qui font leurs courses dans cette enseigne qui économisent, l’entreprise russe aussi ! Cependant, des prix bas sont certes intéressants, mais qu’en est-il de la qualité des produits présentés ? Les consommateurs sont-ils prêts à mettre leur santé en danger ? Du rôti de viande haché proposé à moins d’un euro pour 500 grammes, la viande proviendrait-elle d’abattoirs non contrôlés ?

Mere, encore un nouveau concurrent pour Lidl ?

Un nouveau supermarché, le moins cher d’Europe, débarque bientôt en France. Des prix cassés proposés par cette nouvelle enseigne, voilà de quoi faire peur à l’entreprise de distribution allemande. Son arrivée serait prévue en premier lieu en Moselle, dans les Hauts-de-France puis en Auvergne-Rhône-Alpes. Bien que Lidl soit monté en gamme ces dernières années, celui-ci doit être prudent face au concurrent russe. Ce dernier proposerait des paniers trois fois moins cher.

Toutefois, de nombreuses personnes se questionnent quant à la qualité des produits. Des prix relativement bas portent évidemment à un certain questionnement. Il pourrait y avoir des aliments non certifiée et des compositions bien trop sucrées. L’enseigne Mere est-elle une véritable menace pour Lidl ?

En l’espace de quelques années, cette entreprise a quand même connu un développement important. De plus en plus de salariés sont recrutés et des magasins ne cessent de s’implanter. Près de 1500 magasins sont présents en Russie. De récentes ouvertures ont eu lieu en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Bulgarie et en Espagne.

Toutefois, le gérant allemand est confiant. De nombreuses personnes, notamment des spécialistes comme Yves Puget, affirment que le manque de qualité des produits ne séduira pas beaucoup de Français. Dans un monde où l’écologie et la consommation locale prennent de l’ampleur, il est normal que de beaucoup ne soient pas séduits par cette enseigne russe.

L’avenir nous tiendra informés de l’évolution de cette enseigne en France. Top ou Flop chez les Français ? Restez connectés !