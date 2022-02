Les différentes astuces pour créer un post LinkedIn

Avec une influence toujours plus importante, les réseaux sociaux sont aujourd’hui l’un des principaux outils de communication utilisés par les entreprises. Stories, articles, posts… Il existe différents formats qui vous permettent de promouvoir votre image en tant que professionnel dans le but de vendre vos compétences. Toutefois, afin d’en tirer profit et de pouvoir profiter pleinement de tous les avantages, il est essentiel de bien connaître les diverses techniques pour vous démarquer de la concurrence. Dans l’objectif de vous guider dans votre stratégie de communication, nous vous délivrons tous les conseils et astuces à suivre pour faire valoir plus largement votre image dans un post LinkedIn.

Comment poster sur LinkedIn ?

Depuis quelques années, la plateforme LinkedIn permet de s’afficher en tant que demandeur d’emploi ou en tant qu’entreprise indépendante. En effet, cette interface a su s’imposer comme le premier réseau dédié aux professionnels favorisant les interactions entre les sociétés et les internautes. LinkedIn apparaît ainsi comme un moyen de communication efficace qui permet de diffuser diverses informations de manière instantanée sur vos activités auprès d’une audience ciblée.

Optez pour des posts ciblés

Pour toucher une audience plus large d’internautes, il est nécessaire de prendre le temps de créer un post ciblé. En effet, dans le cadre de votre stratégie marketing, localisez plus largement votre post afin de toucher un public plus étendu. Que ce soit en tant qu’entreprise ou en tant que demandeur d’emploi, ne négligez pas vos posts et définissez votre cible de manière à ce que vos publications s’adressent à une demande précise.

Ne négligez pas l’algorithme de LinkedIn

Contrairement aux autres réseaux sociaux, LinkedIn est une plateforme conçue pour les professionnels, entreprises comme demandeurs d’emploi. Stratégie marketing, communication digitale, création de contenus, ce réseau regroupe diverses fonctionnalités en promouvant le travail des internautes. Il est donc essentiel de savoir jouer avec l’algorithme afin de ne pas passer inaperçu parmi les nombreux posts et créations publiés régulièrement sur la plateforme. Pour se démarquer des utilisateurs fréquents de LinkedIn, la qualité de votre post sera importante pour vous faire sortir du lot.

Utilisez le copywriting dans vos posts

Aujourd’hui, une grande majorité des internautes utilisent le copywriting sans forcément sans rendre compte. Véritable art d’écrire, le copywriting a pour objectif de formuler des messages percutants et convaincants pour promouvoir un service, un produit ou une enseigne auprès d’une audience ciblée. En utilisant cette méthode dans vos posts LinkedIn, vous pourrez ainsi bénéficier de retours plus larges, car touchant plus d’utilisateurs de la plateforme. Le titre, la structuration du texte, les médias sont les atouts majoritaires du fonctionnement du copywriting.

Insérez un média dans votre post

Généralement, avant même de commencer à lire un post LinkedIn, on a tendance se focaliser dans un premier temps sur le média choisi. De ce fait, il est essentiel de bien choisir l’image ou la vidéo à mettre en avant dans votre post, afin qu’il encourage les internautes à la lecture. Une image travaillée et de qualité peut booster considérablement vos posts LinkedIn, il est donc important de ne pas négliger cet aspect. De plus, vous-même en tant que lecteur, vous savez qu’un article qui comprend une image, une vidéo ou un autre média attire bien plus l’œil du public plutôt qu’un post dépourvu de médias.

Augmentez votre influence avec des posts LinkedIn bien pensés

Il existe aujourd’hui de nombreuses techniques ayant pour but d’augmenter votre visibilité sur LinkedIn. Dans l’objectif d’améliorer votre influence et de mettre en avant votre profil, les publications que vous postez sont des éléments importants dans l’accroissement de votre notoriété. Afin que les résultats liés à la publication de vos posts soient les plus pertinents possible, il est crucial de suivre les différentes tendances de la plateforme. Vous pourrez ainsi contribuer à votre réputation et vous vendre plus facilement en tant qu’entreprise ou professionnel dans un secteur d’activité ciblé.

Afin de vous guider dans l’utilisation de LinkedIn et dans la production de posts ciblés qualitatifs, nous vous recommandons de faire appel à des experts du secteur qui vous aideront à créer du contenu toujours plus pertinent. Véritable référence dans ce domaine, Emmanuelle Petiau, vous délivrera les nombreux conseils et astuces utiles pour augmenter votre visibilité sur LinkedIn. Cette formatrice experte en marketing digital saura vous guider par son expertise afin de vous permettre d’utiliser de la meilleure façon toutes les fonctionnalités du réseau social LinkedIn. Grâce à l’expertise d’Emmanuelle Petiau, vous pourrez ainsi optimiser au mieux vos posts et augmenter considérablement votre visibilité.