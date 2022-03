Comment faire des pâtes avec une machine à pâtes ?

Faire des pâtes fraîches maison vaut bien le coup de faire un petit effort en cuisine. Leur texture et leur saveur sont bien meilleures que celles des pâtes sèches achetées au supermarché, et le fait de préparer la pâte et de l’étaler sur une machine à pâtes est amusant pour toute la famille. Une fois que vous maîtriserez l’utilisation d’une machine à pâtes, vous n’envisagerez plus d’acheter des pâtes séchées en boîte et deviendrez.

Voici un guide étape par étape pour faire des pâtes maison à l’aide d’une machine à pâtes à manivelle. Dans notre cas, il s’agit de la machine à pâtes Home N.100 de EMGA. Vous pouvez saucer les pâtes avec ce que vous voulez, mais les recettes avec du pesto au basilic ou la sauce tomate font ressortir la texture et la saveur des nouilles fraîches.

Quels ingrédients pour faire des pâtes fraîches ?

La première étape pour faire des pâtes maison est de combiner tous les ingrédients et c’est assez simple puisqu’il n’y en a que trois dans la recette de pâtes maison. Vous aurez donc besoin de farine, des œufs et du sel.

Pour 4 personnes, les proportions sont les suivantes :

400g de farine de blé

4 gros œufs (à température ambiante)

une grosse pincée de sel

Si vous préférez des pâtes fraîches à la consistance ferme, il est tout à fait possible de modifier la recette et d’ajouter de la semoule de blé dur à la farine de blé.

Les étapes de préparation de la pâte

Étape 1 : Sur un plan de travail, versez la farine en un tas, et faites un puits au milieu. Cassez les œufs avec précaution dans le puits, en veillant à ce que les côtés du puits soient suffisamment hauts pour que les œufs ne débordent pas. Ajoutez une généreuse pincée de sel aux œufs.

Étape 2 : À l’aide d’une fourchette, fouettez doucement les œufs dans un mouvement circulaire, en incorporant progressivement la farine depuis les côtés du puits. Toute la farine ne sera pas absorbée par les œufs. Vous devez vous arrêter lorsque vous obtenez une masse de pâte collante.

Étape 3 : Rassemblez toute la pâte en une boule et commencez à la pétrir, en étalant un peu de farine supplémentaire sur le plan de travail si la pâte commence à coller. Pétrissez la pâte en appuyant fermement dessus avec le talon de votre main, en la repliant vers vous, en lui donnant un quart de tour et en répétant le mouvement de pression et de pliage. Continuez à pétrir pendant trois à quatre minutes, jusqu’à ce que la pâte soit lisse et élastique. Enveloppez la boule de pâte dans du plastique et laissez-la reposer 20 minutes sur le plan de travail.

Pendant ce temps, mettez une casserole d’eau à bouillir, car vous allez cuire les pâtes peu de temps après les avoir préparées, sinon elles se dessécheront.

Utilisation de la machine à pâtes

Une fois votre pâte prête, il va falloir utiliser sa machine à pâtes manuelle.

Installez votre machine à pâtes en la fixant sur une table, un comptoir ou une planche à découper solide. Tournez le cadran sur le réglage le plus large (généralement le réglage numéro 1 sur le cadran). Divisez la pâte à pâtes en quatre morceaux.

Travaillez le premier morceau (gardez les autres morceaux couverts de film plastique), aplatissez-le en forme de rectangle.

Commencez par l’un des côtés les plus courts du rectangle et faites-le passer dans les rouleaux de la machine à pâtes.

Une fois que la pâte est sortie par l’autre extrémité, pliez un côté du morceau au milieu, puis l’autre côté par-dessus pour former trois couches, comme si vous pliez une lettre, en appuyant légèrement sur le dessus du morceau de pâte pour le sceller.

En commençant par l’un des côtés les plus étroits et ouverts de la pâte pliée, faites passer les pâtes dans la machine, toujours au réglage le plus large. Répétez la technique de pliage et de roulage sur le réglage le plus large, au total cinq fois.

Lorsque vous avez plié et roulé le morceau de pâte cinq fois, commencez à le rouler plus fin, en tournant le cadran sur le réglage le plus étroit suivant. Roulez les pâtes dans la machine. À ce stade, il est préférable de travailler à 2, de sorte qu’une personne puisse tourner la manivelle et que l’autre puisse guider la pâte dans la machine avec une main et la rattraper avec l’autre main, en faisant attention à ne pas étirer ou déchirer la feuille.

Sans plier la pâte entre les réglages, continuez à réduire les réglages jusqu’à ce que la pâte soit roulée aussi finement que vous le souhaitez. Si la feuille de pâte devient trop longue, vous pouvez la couper en deux à l’aide d’un couteau ou d’un racloir à pâte. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des pâtes d’une longueur difficile à manipuler.

Fixez l’accessoire de coupe des pâtes au laminoir en suivant les instructions de votre manuel. La Home N.100 de EMGA est fournie avec un rouleau combiné Tagliatelle de 2 mm et Fettuccine de 6,5 mm. Puis, introduisez la feuille de pâte finement enroulée dans l’accessoire de coupe, en attrapant les pâtes en les faisant glisser sur vos mains pendant qu’elles sortent de la machine. Là encore, il est utile qu’une autre personne vous aide à tourner la manivelle.

Répétez l’ensemble du processus avec les morceaux de pâte restants.

Petits conseils et astuces complémentaires

Une fois les pâtes fraîches terminées, elles peuvent être conservées sur un séchoir à pâtes spécial. Vous pouvez aussi les étaler sur une plaque à pâtisserie saupoudrée de farine. Veillez à séparer les pâtes et à les saupoudrer de farine, sinon elles colleront ensemble.

Il ne vous reste plus qu’à ajouter une petite pincée de sel à l’eau bouillante et vos pâtes. Les pâtes fraîches ne mettent pas plus de 2 à 3 minutes à cuire ; elles sont cuites lorsqu’elles prennent une couleur claire et sont « al dente » c’est-à-dire fermes, mais tendres. Égouttez bien les pâtes et servez-les avec la sauce de votre choix.

Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez expérimentez de nombreuses recettes avec votre machine à pâtes manuelle. Vous régalerez petits et grands avec vos tagliatelles, lasagnes, raviolis, pasta alla caprese et autres nouilles.