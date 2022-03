LinkedIn, qu’est-ce que c’est ?

Avec l’accroissement majeur de l’influence des réseaux sociaux, de plus en plus d’entreprises et de professionnels se lancent sur ces plateformes afin d’améliorer leur visibilité. Aujourd’hui, LinkedIn se classe comme le premier réseau social professionnel au monde. Interface intuitive qui permet la mise en contact entre professionnels LinkedIn regroupe actuellement plus 560 millions de membres dont 16 millions en France. De plus, parmi les milliers d’utilisateurs, LinkedIn regroupe chaque année plus de 15 millions d’offres d’emploi dans le monde. Afin de profiter de toute l’efficacité de ce canal, il est nécessaire de bien comprendre son fonctionnement. Pour vous démarquer de la concurrence, il vous faudra vous créer des contacts et travailler sur la mise en avant de votre profil. Dans l’objectif de vous guider dans votre stratégie digitale, nous vous dévoilons toutes les infos à connaître sur le réseau LinkedIn.

Comment ça marche ?

Comme pour tous les réseaux sociaux, il suffit dans un premier temps de vous inscrire sur LinkedIn et de vous créer un profil. Cependant, la plateforme possède aussi ses propres codes, ses propres normes de fonctionnement que l’on peut comprendre très facilement. Le principal objectif de LinkedIn est de vous aider à concevoir un profil qui répondra aux normes du secteur d’activité dans lequel vous vous situez ou qui vous intéresse. Étudiants, entreprises, professionnels, nombreux sont les profils que l’on voit circuler chaque jour sur le réseau.

Les différentes fonctionnalités de LinkedIn

De la même manière que sur les autres réseaux sociaux, chaque internaute possède un profil. À l’instar d’Instagram ou de Twitter qui fonctionnent par abonnement, sur LinkedIn on parle et on établit une “relation” en se connectant avec les autres utilisateurs. Pour cela, il vous faudra envoyer une demande à la personne en question et que cette dernière y réponde positivement et inversement.

De plus, une des principales caractéristiques de LinkedIn est d’avoir la possibilité de savoir qui regarde votre profil et combien de fois votre nom est apparu dans les résultats de recherches. Pour les curieux, cette option peut être très utile. Par ailleurs, vous pouvez sur le réseau, effectuer des recherches par domaine d’activités, par type de pages qu’elles soient professionnelles ou des entreprises et de rechercher directement des offres d’emploi qui vous intéressent.

LinkedIn : pourquoi l’utiliser ?

Le but du réseau social LinkedIn est de simplifier la mise en relation des entreprises et professionnels avec les demandeurs d’emploi. La plateforme vous aide ainsi à vous entourer de différents acteurs afin de vous permettre de rencontrer, de vous connecter et d’interagir avec des personnes importantes dans votre domaine. Permettant de bénéficier d’un contact plus direct avec des utilisateurs qui partagent le même secteur d’activité que vous, LinkedIn vous offre la possibilité de vous construire tout un réseau de professionnels.

Optimisez votre e-réputation

La communication via les réseaux sociaux est aujourd’hui le principal canal utilisé par le milieu professionnel. Bouche-à-oreille, posts plus ou moins vendeurs, interactions avec des contacts de votre secteur d’activité… tous les moyens sont bons pour vous construire le profil rêvé des entreprises et des demandeurs d’emploi. L’utilisation de LinkedIn est indispensable pour vous permettre de concevoir votre identité numérique. Que vous soyez une entreprise, un professionnel ou un demandeur d’emploi, il est essentiel de vous construire une image qui met en lumière vos atouts auprès de votre réseau. Par ailleurs, afin de booster votre e-réputation sur la plateforme, publier régulièrement du contenu travaillé et pertinent qui garde l’attention des autres utilisateurs vous permettra de créer plus facilement des relations et de placer votre profil parmi ceux qui se démarquent sur internet.

Entourez-vous de professionnels avec LinkedIn

Véritable outil de communication, LinkedIn vous permet de partager de manière instantanée vos activités auprès d’une audience ciblée et de toucher une audience large avec laquelle vous pouvez interagir directement. En tant que réseau social professionnel, l’utilisation de LinkedIn est un réel atout pour vous aider à élargir votre réseau et attirer l’attention sur vos activités.

