École : le tableau qui réduit la fracture numérique

Alors que les différences se creusent entre certaines zones ou catégories sociales sur le territoire français, le gouvernement a décidé de réduire les inégalités scolaires et de réussite en installant des tableaux totalement interactifs et tactiles dans les établissements dans le besoin. Nous allons désormais vous fournir explications et détails pour cette nouvelle mesure qui lutte contre la fracture numérique de plus en plus importante.

Des salles de classe entièrement digitalisées

Alors que certaines en sont déjà équipées, d’autres écoles se mettent à la page des tableaux interactifs, des tablettes et autres outils numériques permettant plusieurs atouts :

des progrès visibles et concrets par les enfants grâce à ces outils

une concentration des élèves plus importante et sur un temps donné plus long

un aspect ludique et dynamique apprécié par les enfants

une autre manière d’enseigner

Ce qui fait de ces outils connectés des outils d’apprentissage essentiels pour faciliter la continuité pédagogique. Mais, également, de permettre aux enfants d’entrer dans l’ère numérique en étant accompagnés par leurs enseignants.

Cette nouvelle mesure visait donc à aider et à déployer dans les écoles un espace numérique de travail pour les enfants. Les parents sont, par ailleurs, intégrés au nouveau processus pour réduire les écarts de chance face au monde digital. Puisque ce seront les principaux concernés pour remarquer les changements auprès de l’apprentissage de leurs enfants.

Ce déploiement de tableaux interactifs et de tablettes au sein des salles de classe s’est notamment réalisé dans 28 écoles sur l’île de la Réunion, une zone qui connaît une fracture numérique cruciale pour la scolarité des élèves. Ce qui explique ainsi et justifie le choix du gouvernement connaissant cet écart conséquent.

Le tableau numérique présente de nombreux avantages pour le suivi et le cursus scolaire des enfants qui apprennent et mémorisent mieux durant leur scolarité. Et, par ailleurs, ils développent davantage leurs imaginations et sont entièrement suivis et familiarisés aux écrans, aux ordinateurs, tablettes ou encore tableaux digitaux.

Car, apprendre à l’école les différents outils numériques qui existent permettra à l’enfant d’entrer dans ce monde plus facilement et plus aisément à son adolescence. Il rencontrera alors moins de difficultés à utiliser et à manier les appareils informatiques qui peuvent parfois demander des connaissances approfondies.

Ainsi, les écoles concernées seront équipées d’un tableau tactile interactif dans chaque classe et les élèves recevront, chacun, des tablettes connectées pour leurs usages personnels et scolaires.

Réduire le plus possible la fracture numérique

L’objectif premier de cette nouvelle mesure est de diminuer, voire d’effacer, les différences et inégalités des chances entre les différentes écoles situées dans des régions variées sur le territoire. Ainsi, grâce à cela, il sera possible de casser les écarts sociaux entre les quartiers dits populaires notamment et les quartiers plus aisés.

On peut notamment citer La Réunion qui fait face à de réels problèmes sociaux, où un quart des habitants ne sont pas réellement connectés à leur environnement international et n’utilisent par conséquent pas les appareils informatiques. Cet enjeu est devenu essentiel pour que chacun possède les mêmes conditions face au monde digital et à son ampleur qui ne cesse de croître.