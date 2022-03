LinkedIn : comment créer une bannière qui vous ressemble ?

Numéro un des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn s’est imposé au fil des années comme un outil majeur de mise en relation entre des entreprises et professionnels de divers secteurs d’activité. Avec le réseautage, les différentes collaborations et offres d’emploi sur la plateforme, LinkedIn est devenu un moyen efficace pour trouver de nouvelles opportunités. Vous pouvez ainsi vous construire une réputation professionnelle et profiter de tous les bénéfices de ce réseau social. Cependant, il est essentiel de prendre le temps de bien optimiser votre profil de manière à ce qu’il vous permette d’accroitre votre visibilité. La création d’une bannière sera l’un des premiers atouts pour vous mettre en avant sur LinkedIn et nous vous livrons dès maintenant tous les conseils nécessaires à sa création.

Une bannière en rapport avec vos activités

Prendre le temps de créer et de mettre en place une bannière LinkedIn sur la page de votre profil vous aidera à mettre en valeur vos compétences et vos recherches aux yeux de tous. La bannière a pour fonction de transmettre à celui qui se trouve sur votre profil, votre secteur d’activité en tant que professionnel ou que vous recherchez en tant que demandeur d’emploi. Elle est également utile si vous souhaitez augmenter le nombre de vos connexions lors de la création de votre réseautage.

Favorisez des images libres d’accès

Afin de concevoir une bannière qui vous ressemble et qui met efficacement votre profil LinkedIn en avant, il est essentiel de bien choisir l’image qui apparaîtra en premier plan sur votre page. Toutefois, restez vigilant à ne pas choisir des images qui sont soumises à des droits d’auteur et d’usage, car elles ne pourront être utilisées qu’avec une autorisation.

Optez pour du texte sur votre bannière

Pour augmenter votre communication auprès des autres utilisateurs, vous pouvez inclure du texte sur l’image qui formera votre bannière afin d’attirer l’œil des visiteurs de votre page. Un slogan, vos réseaux sociaux et simplement quelques mots peuvent être un véritable atout pour booster votre image. Toutefois, veillez toujours à être lisible pour être visible. Privilégiez ainsi une phrase courte ou des mots-clés dans une couleur qui ressortira facilement sur votre bannière.

Comment créer une bannière avec Canva ?

En utilisant Canva, vous aurez plus de facilité à créer votre propre bannière LinkedIn. Ces dernières sont généralement faciles à mettre en place grâce à des outils comme Canva. Pour la créer, il vous suffit de sélectionner le modèle de bannière LinkedIn que vous souhaitez, de saisir votre texte et vos images, et d’utiliser Canva pour la redimensionner afin qu’elle s’intègre parfaitement à la page de votre profil. De plus, vous avez de nombreuses images disponibles et libres de droits que vous pouvez utiliser sur Canva. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l’icône “Photos” en haut puis sur “Photos gratuites” avant de cliquer sur “Template” pour profiter d’une grande sélection d’image libre d’utilisation. Il vous suffit ensuite de glisser et déposer la photo que vous souhaitez utiliser.

N’hésitez pas à demander un avis extérieur

Il peut parfois s’avérer difficile d’émettre un avis objectif sur notre propre contenu. Il peut donc être bénéfique de demander un avis extérieur pour poser un œil nouveau sur notre travail pour réussir. Et la bannière que vous exposerez sur votre profil LinkedIn ne fait pas exception à la règle. Faites part de votre demande à votre entourage professionnel ou auprès d’un proche, si ces derniers arrivent à rester impartiaux afin de donner un point de vue honnête. Vous pourrez ainsi modifier votre photo de couverture selon ce qui convient ou non, et ainsi valoriser votre image à travers votre profil LinkedIn. Toutefois, retenez bien que l’objectif premier de cette demande est d’obtenir un retour objectif sur votre bannière. Évitez donc les avis tout aussi biaisés que le vôtre provenant de l’extérieur.

Boostez votre profil LinkedIn avec les conseils d’Emmanuelle Petiau

Experte en formation et en stratégie marketing depuis plusieurs années, Emmanuelle Petiau par son expertise digitale, propose de nombreux conseils et astuces pour faire de votre profil LinkedIn celui à ne pas louper. Cette professionnelle de la communication vous offre ainsi toutes les clés pour étendre votre réseau pour la recherche d’un nouvel emploi, ou encore pour améliorer la visibilité de votre entreprise en créant une bannière qui vous correspond. Par les différentes opportunités que propose LinkedIn, Emmanuelle Petiau le considère comme son outil de référence lors de ses formations. De ce fait, quels que soient vos besoins pour votre profil LinkedIn, vous pouvez donc compter sur un véritable accompagnement à vos côtés.