Pourquoi entreprendre dans le domaine des NFT ?

UNE NFT qu’est-ce que c’est ?

Un « Non Fungible Token » ou « Jeton non Fongible » en français est un titre de propriété numérique, mais unique, d’un objet physique ou numérique. (généralement un texte, une photo, une vidéo). Créer un NFT n’est pas très complexe et peut vous rapporter gros. Un jeton imaginé par Tim Berners-Lee du code source de l’internet, vendu aux enchères à un prix de départ de 1 000 dollars, a été vendu pour 5,4 millions de dollars en juin 2021.

Ces jetons atteignent de telles valeurs grâce à un mécanisme bien pensé. Associés au développement de la blockchain, les NFT sont enregistrés sur ses réseaux comme les crypto-monnaies. À l’inverse des monnaies (par essence fongible, comme l’or pur), chaque NFT représentant un actif physique ou numérique possède un identifiant unique, strictement non fongible, comme le serait une œuvre d’art.

Les entrepreneurs à la conquête des NFT

Elon Musk, Snoop Dogg, Eminem, Neymar, Kate Moss, tous ces grands entrepreneurs ont passé le pas ces dernières années. Tous s’affichent désormais avec leurs œuvres numériques, vendu des millions d’euros, et pourtant accessibles et visibles par tous sur internet. De puissantes entreprises prennent le pas également. La NBA propose depuis cette année des cours extraits de matchs sous le format de NFT, une opération qui a généré jusqu’ici 589 millions de dollars. L’entreprise Nike vous propose dorénavant de posséder vos propres chaussures virtuelles, « forgées » par l’empire à la virgule. Les propriétaires de ses icônes pourront créer de nouvelles chaussures en croisant des paires déjà forgées.

Comme nous sommes dans l’effervescence du mouvement, il est difficile à terme d’imaginer comment les NFT vont pouvoir réellement affecter les entreprises. On peut tout de même déjà imaginer des tendances. Les stratégies d’entreprises se tourneront vers une évolution du marché pour des produits plus virtuels où les collectionneurs et les joueurs, voire des communautés toutes entières, seront les principales cibles. Ces phénomènes risquent d’accentuer encore le rôle des marques et du numérique dans les stratégies d’entreprises.

Les NFT, un bien qui se protège et qui s’assure

Ces biens virtuels, futures composantes des entreprises, et donc de nos ménages, sont exposés au danger des biens traditionnels. Vols, pertes… Même si les technologies blockchain sont réputées pour être sécurisées, elles ne sont pas impénétrables. Depuis quelques mois, des compagnies d’assurance s’attèlent ainsi à développer des contrats pour assurer les NFT et protéger au mieux les propriétaires de ces nouveaux bien numériques. Il est probable que, prochainement, tous les objets numériques nécessitent une protection adaptée. Avec la digitalisation à outrance de nos activités, il faut anticiper l’émergence de nouveaux besoins auxquels les assureurs devront répondre.