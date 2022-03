Pourquoi acheter un appartement neuf à Rennes ?

Qu’il s’agisse de concrétiser un projet de longue date ou de faire grandir votre patrimoine immobilier, l’achat d’un logement neuf vous promet de nombreux avantages pour votre investissement. L’occasion de découvrir un appartement impeccable et prêt à vous accueillir en Bretagne, avec un agencement moderne et confortable. Nous vous présentons ici les caractéristiques de l’immobilier à Rennes et vous détaillons les différentes possibilités que vous offre un achat neuf avec Bâti Armor.

Rennes : Une ville attractive et agréable

Rennes est une ville majeure du nord ouest de la France et vous garantit ainsi un investissement immobilier particulièrement intéressant. En effet, cette agglomération dynamique offre un environnement idéal à ses habitants grâces à ses universités, mais aussi ses facilités de transports et ses animations régulières. Un cadre de vie agréable dans lequel vous bénéficiez de toutes les commodités et du confort des villes. Ces atouts font du siège administratif de la région bretonne une métropole appréciée et attractive chaque année. Au-delà du tourisme inhérent à la côte Atlantique, de nombreux Français décident ainsi d’emménager à Rennes chaque année.

En outre, l’achat d’un appartement neuf vous permet d’accéder au statut de propriétaire, mais aussi de constituer votre patrimoine en proposant un logement à la location sur le marché rennais. De cette façon, les loyers perçus peuvent vous permettre de couvrir les mensualités de votre emprunt. Vous réalisez alors un projet immobilier dans les meilleures conditions possibles, dans une ville où la demande est importante et vous permettra de trouver rapidement un locataire fiable pour votre logement. Le risque de vacance locative est alors minimisé et vous pouvez organiser plus facilement votre gestion locative.

Un investissement serein avec un logement neuf

Un achat immobilier représente un certain coût lors de votre investissement. Une somme conséquente qu’il est important de pouvoir anticiper pour un projet sans mauvaises surprises. Si le charme de l’ancien peut sembler attractif, il n’est pas toujours facile de mesurer l’ampleur des travaux nécessaires à votre emménagement ou à la mise en location de votre bien. Des frais supplémentaires et des délais qui repoussent encore les échéances que vous vous étiez fixées.

En optant pour un achat neuf ou en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), vous vous assurez un logement parfaitement fonctionnel à sa livraison. De plus, une construction récente est soumise aux obligations et aux normes gouvernementales en matière de dépenses énergétiques. Votre appartement sera ainsi mieux isolé et plus économe en énergie. Un impact environnemental plus maîtrisé qui vous permet notamment de réduire vos factures d’électricité et de chauffage en toute simplicité. L’achat d’un appartement neuf vous garantit donc un réel confort de vie, et ce, qu’il s’agisse de votre prochaine résidence ou d’un logement mis en location.

Découvrez les résidences de Bâti Armor sur Rennes !

Afin de concrétiser votre projet sereinement, il est important de vous tourner vers des professionnels reconnus du secteur lorsque vous souhaitez acheter un appartement neuf. Avec son expertise de plus de 30 ans et son entreprise profondément ancrée dans la région de la Bretagne, Bâti Armor vous promet un programme cohérent et un logement qui saura répondre à toutes vos attentes. En effet, les équipes de ce constructeur et promoteur envisage chaque nouvelle construction de façon inédite pour un bâtiment qui s’adapte parfaitement à son environnement et qui saura ainsi s’inscrire dans la durée.

La résidence L’Oasis par Bati Armor construite à Rennes est donc née des mêmes exigences pour vous proposer des appartements neufs au cœur de la Bretagne, dans une agglomération jeune et innovante. Pensée pour le confort et le bien-être de ses habitants, cette résidence unique se compose de 68 maisons et appartements pour combler les attentes de chacun. Quel que soit votre projet, vous pouvez alors investir dans des logements dont la superficie varie de 28m2 à 108 m2. Selon votre budget, mais aussi vos envies, vous aurez l’assurance de trouver l’habitation idéale pour réaliser votre investissement à Rennes.

Plus qu’un simple achat, Bâti Armor vous permet de prendre part à un véritable projet humain grâce à son module intergénérationnel. En effet, toute la conception de la résidence l’Oasis tient compte d’espaces d’échanges et de convivialité pour créer une vie de quartier agréable où chacun peut se sentir pleinement chez soi. Enfin, les 3 commerces prévus dans les aménagements de ce projet garantissent l’attractivité de votre logement en cas de location, ou son confort en tant qu’habitation personnelle. N’hésitez pas à consulter les projets de cette entreprise bretonne pour l’achat de votre appartement neuf !