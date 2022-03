Comment trouver un promoteur immobilier à Rennes ?

Alors que vous souhaitez investir, les divers programmes immobiliers neufs disponibles à Rennes et dans le département d’Ille-et-Vilaine ne facilitent pas votre choix. Il est pourtant essentiel de ne pas négliger celui de votre promoteur immobilier. En effet, ce professionnel ou cette entreprise spécialisée vous assure la viabilité du projet fini, mais aussi le bon déroulement des travaux de construction du bâtiment. Un interlocuteur indispensable qui permet donc la bonne concrétisation de votre investissement dans un logement neuf. Afin de vous aider à trouver le promoteur idéal à Rennes, nous faisons le point sur son rôle, mais aussi les critères à prendre en compte dans votre choix. Nous vous présenterons enfin l’entreprise Bâti Armor qui fait partie des meilleurs promoteurs de la région rennaise.

Qu’est-ce qu’un promoteur immobilier ?

Votre promoteur immobilier peut être une personne physique ou morale dans le cas d’une entreprise. Quel que soit son statut, c’est à lui que revient la construction de votre bien immobilier lorsque vous signez pour l’achat d’un logement neuf en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement). Son rôle comprend ainsi l’ensemble du projet, de l’étude du marché à la commercialisation du bien. Il se charge également de trouver le financement et de superviser la construction du bien immobilier souhaité.

Tout au long de votre projet, le promoteur immobilier est donc votre interlocuteur privilégié pour connaître l’avancée des travaux de votre future habitation. Un programme neuf s’étend généralement sur plusieurs années entre l’achat du logement et la livraison de celui-ci. Votre promoteur immobilier doit ainsi être quelqu’un de confiance avec lequel vous pourrez échanger régulièrement et facilement.

Quels critères prendre en compte dans le choix de votre promoteur immobilier à Rennes ?

Afin de vous accompagner dans vos démarches d’investissement immobilier, nous vous livrons ici deux conseils essentiels, à appliquer au moment du choix de votre promoteur immobilier Rennais.

Vérifier le sérieux du promoteur

Votre promoteur immobilier doit pouvoir répondre à toutes vos questions avec une connaissance accrue des caractéristiques du bien, des processus employés pour sa construction, ou encore des modalités de sa livraison. Son savoir-faire et son expertise sont de ce fait des éléments à mesurer lors de vos premiers échanges. Ce professionnel doit pouvoir vous rassurer, et vous accompagner de la meilleure façon dans votre investissement immobilier.

Pour une transaction en toute sérénité, nous vous invitons par ailleurs à vérifier que votre promoteur fasse partie d’un réseau reconnu tel que la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers). Ce type d’association pourra alors être un réel gage de sérieux et de fiabilité.

Consulter ses précédentes constructions

Vérifier la qualité et le style architectural des prestations antérieures de votre promoteur immobilier vous donne un aperçu concret de ce à quoi vous pourriez prétendre avec l’achat d’un logement neuf auprès de ses services. Vous pourrez également en profiter pour vous renseigner sur les éventuels prix ou récompenses reçues pour des distinctions particulières. Un historique important qui sera l’occasion de découvrir rapidement et simplement les valeurs et les engagements qui animent votre promoteur immobilier en Bretagne.

Bâti Armor : la référence des promoteurs immobiliers à Rennes !

Créé en 2008, l’entreprise Bâti Armor appartient au groupe Bâtisseurs d’Avenir et conçoit des programmes d’immobilier neuf dans un réel souci de partenariat avec tous les acteurs locaux. Conscient des enjeux sociaux et urbains de demain, le promoteur immobilier Bâti Armor sélectionne minutieusement un architecte pour chacun de ses projets. Les constructions tiennent ainsi parfaitement compte de leur environnement pour mieux s’y inscrire dans le temps.

Plus qu’un bâtiment ou des logements, cette entreprise rennaise construit de véritables quartiers où les infrastructures ont été pensées pour une cohabitation harmonieuse de chacun, grâce à des habitations confortables, mais aussi des espaces d’échanges et de rencontres modernes et accessibles. Avec des valeurs fortes quant à la qualité de ses ouvrages, la relation client, ainsi que la proximité des partenaires, Bâti Armor a su s’imposer comme la référence des promoteurs immobiliers de la région. Vous profitez alors d’un suivi optimal de votre projet et d’un interlocuteur expert et disponible pour vous accompagner. En vous orientant vers un promoteur immobilier Bâti Armor, vous avez donc l’assurance d’un professionnel de confiance, avec qui vous pourrez réaliser votre investissement en toute sérénité.