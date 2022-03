La marinière : un incontournable de la garde-robe

Légère et chargée de symbolisme, la marinière est un vêtement incontournable que possèdent beaucoup de Bretons. Idéale à l’arrivée des beaux jours, cette dernière saura s’accorder avec tous les styles vestimentaires, en y apportant une touche de gaieté. De manière à trouver un modèle original qui saura combler chacune de vos attentes, nous vous proposons ici diverses boutiques incontournables.

La marinière : une part d’histoire

Aujourd’hui, un grand nombre de Français possède une marinière dans son placard. Toutefois, tous n’ont pas connaissance de l’origine de cette dernière, et de ce qu’elle représente pour la région bretonne. Nous vous présentons ici l’histoire de ce vêtement incontournable au sein de l’Hexagone.

En 1858, la marinière devient l’uniforme officiel des marins français et fait alors désormais partie des vêtements incontournables du pays. Appelé le “breton shirt” par nos voisins anglais, la marinière est principalement portée par les navigateurs bretons, cette région étant bordée par l’océan Atlantique. Remise au goût du jour par les plus grands couturiers tels que Jean Paul Gaultier ou encore Coco Chanel, elle devient peu à peu un réel symbole, porté finalement par un grand nombre de Français.

Adaptée à de nombreux looks, la marinière peut être portée de différentes manières, tant dans un look décontracté qu’une tenue plus chic et travaillée. Quelles que soient vos préférences, il s’agit d’une pièce polyvalente, qui saura s’accorder à vos envies. Élégante et design, la marinière Breizh Club saura répondre à vos attentes.

Quels accessoires pour accompagner votre marinière ?

Indéniablement élégante, la marinière ne peut être portée sans rappeler le doux son des vagues des plages bretonnes. Afin d’accentuer une telle référence, il vous est possible de compléter votre look par des accessoires originaux et insolites qui sauront crier haut et fort votre passion pour la Bretagne.

D’une part, il peut s’agir de pièces vestimentaires complémentaires telles qu’une casquette ou un bonnet brodé d’une petite phrase, d’un mot ou d’un dessin rappelant la Bretagne. De manière plus subtile, vous trouverez également les chaussettes et gants brodés.

Par ailleurs, il peut également s’agir d’un accessoire tels qu’un sac, un pin’s ou encore un sticker. La boutique Breizh Club vous propose alors toute une gamme de produits variés parmi lesquels nous pouvons notamment citer :

Les totebags

Les cabas

Les sacs de plage

Les stickers

Les torchons

Etc.

Où acheter votre marinière ?

Partout en France, nous pouvons voir des personnes porter une marinière et ses célèbres bandes blanches et bleu marine. Également hors des frontières de la Bretagne, il s’agit d’une pièce de prêt-à-portée que de nombreux Français possèdent et se font un plaisir de porter quotidiennement. Que celle-ci soit portée en l’honneur de la Bretagne ou non, il s’agit d’un vêtement indémodable d’une année sur l’autre. Nous vous proposons ici différentes adresses où trouver un modèle de marinière qui saura répondre à vos envies.

À l’aise Breizh

Parmi les entreprises les plus connues concernant les vêtements et goodies bretons, À l’aise Breizh est un incontournable. S’il s’agissait originellement d’un restaurant brasserie, cette dernière met rapidement en place un atelier de sérigraphie et de broderie qui permettront la création de nombreuses pièces originales. Principalement connue pour ses stickers “À l’aise Breizh”, notamment retrouvés sur de nombreuses voitures, l’entreprise propose également toute une gamme de vêtements aux broderies et impressions humoristiques.

