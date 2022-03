Comment réaliser un investissement Pinel à Rennes ?

Avec une défiscalisation intéressante pour votre investissement locatif, le dispositif Pinel vous permet de rentabiliser plus rapidement votre achat d’appartement ou de maison à Rennes. Cependant, il est important de respecter les critères d’éligibilité requis et de proposer exclusivement un logement neuf à la location. Nous vous expliquons ici les différentes modalités de la loi Pinel applicables à la ville de Rennes et vous présentons l’entreprise Bâti Armor pour trouver le logement qui saura répondre à toutes vos attentes.

Loi Pinel à Rennes : quelles conditions pour votre crédit d’impôt ?

Le dispositif Pinel instauré en 2014 tend à lutter contre la crise immobilière de certaines régions de France. En effet, de nombreux territoires continuent de connaître une demande de logement plus forte que l’offre proposée. L’avantage fiscal proposé par cette loi permet alors de contribuer à la construction de logements neufs et à la mise en location régulière de nouveaux biens immobiliers sur les secteurs saturés. Si la ville de Rennes est éligible à ce dispositif grâce à sa classification en zone B1, la mise en location de votre maison ou de votre appartement doit respecter certains critères indispensables.

Un logement nu et aux normes

Qu’il s’agisse d’un bien immobilier neuf, rénové ou acheté en VEFA, votre logement doit répondre aux normes environnementales RT 2012 et BBC 2005 en vigueur pour être éligible au dispositif Pinel. Il devra également être loué non meublé sur le marché rennais. Des conditions incontournables qui permettent au gouvernement d’améliorer la qualité des logements proposés et d’assurer un certain confort aux locataires de Rennes.

Un plafonnement des loyers

Afin de permettre aux foyers modestes d’accéder à un logement décent et conforme aux obligations législatives, le dispositif Pinel vous impose également de respecter un plafond à ne pas dépasser pour votre loyer, et ce, durant toute la durée de votre engagement (6, 9 ou 12 ans). En zone B1 et, par conséquent, à Rennes, ce seuil est fixé à 10,51 € / m2 en 2022. Avec un calcul simple de la surface de votre logement, vous pouvez ainsi déterminer le loyer maximum autorisé pour votre mise en location.

Un plafonnement des revenus du locataire

Dans le même objectif d’accessibilité aux logements, la loi Pinel prévoit par ailleurs un plafond quant aux revenus annuels des locataires de votre bien immobilier. En fonction de la composition du foyer fiscal,l on observe alors les seuils suivants à Rennes en 2022 :

Personne seule : 31 280 euros.

Couple sans enfant : 41 772 euros.

Couple ou personne seule avec 1 enfant : 50 233 euros.

Couple ou personne seule avec 2 enfants : 60 643 euros.

Couple ou personne seule avec 3 enfants : 71 340 euros.

Couple ou personne seule avec 4 enfants : 80 399 euros.

Une majoration par enfant supplémentaire de 8 969 euros.

Quels sont les avantages de la loi Pinel pour un investissement à Rennes ?

Un investissement Pinel à Rennes vous permet de profiter d’un dispositif de défiscalisation intéressant sur la déclaration de vos revenus fonciers. En effet, selon la durée de votre engagement, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt suivant :

6 ans : 12%

9 ans : 18%

12 ans : 21%

Vous pouvez ainsi réduire le coût total de votre projet immobilier grâce à cette fiscalité avantageuse et améliorer, par conséquent, la rentabilité de votre investissement locatif. De plus, ce dispositif vous permet d’obtenir plus facilement un crédit immobilier lorsque vous n’avez pas d’apport. Vous concrétisez alors vos envies rapidement afin de préparer au mieux votre avenir en bénéficiant de revenus locatifs réguliers.

Bâti Armor : des programmes immobiliers neufs pour votre investissement Pinel

Filiale du groupe Bâtisseurs d’Avenir, l’entreprise Bâti Armor conçoit des projets immobiliers à Rennes depuis 2008. Forts de leurs expériences, ces professionnels du bâtiment mettent un point d’honneur à imaginer des modules d’habitation qui s’intègrent parfaitement à leurs environnements. Des logements agréables et conformes aux réglementations en vigueur, ainsi que des espaces communs chaleureux et aménagés pour favoriser les échanges et les rencontres qui contribuent à la vie essentielle d’un quartier.

En faisant d’investir en Pinel dans un projet Bâti Armor, vous avez donc l’assurance d’acheter un logement attractif et bien situé qui saura séduire de nombreux locataires une fois proposé à la location. Vous limitez ainsi le risque de vacance locative pour des revenus complémentaires réguliers et un turn-over moindre des occupants. Des atouts essentiels pour un projet serein et un placement avantageux à Rennes.