Breizh Club : retrouvez nos plus beaux produits bretons

Les phares, le drapeau, les galettes, le beurre salé, la marinière… Nombreux sont les symboles de la Bretagne, cette région aimée de tous. De manière à rendre hommage à cette belle région dont les Bretons sont si fiers, de nombreuses boutiques ont vu le jour, proposant des produits à la fois humoristiques et originaux. Parmi les adresses incontournables, nous retrouvons Breizh Club, une boutique rennaise au succès indiscutable. Nous vous présentons ici cette entreprise bretonne aux produits uniques.

Une équipe bretonne et passionnée

Animée par son amour pour la Bretagne, l’équipe Breizh Club compte aujourd’hui 8 personnes motivées et passionnées, qui mettent du cœur à l’ouvrage afin de vous proposer des produits toujours plus originaux. Toutefois, avec un marché à succès, le nombre de commerces se multiplie. Breizh Club parvient toutefois à se distinguer de la concurrence grâce à ses fortes valeurs et ses pièces au design travaillé.

Ayant été eux-mêmes éloignés de leur douce région en s’expatriant à la capitale, les fondateurs de l’entreprise Breizh Club sont familiers avec ce sentiment de manque insoutenable pouvant naître lorsque l’on quitte la région. De manière à pouvoir conforter tous les Bretons dans l’âme, se retrouvant loin de leur région tant aimée, la boutique met du cœur à l’ouvrage pour proposer des produits qui sauront leur rappeler la Bretagne, autant qu’une bouchée de tartine de beurre salé.

Des graphismes originaux et travaillés

De manière à se distinguer des autres boutiques dédiées, florissantes dans le pays, Breizh Club a redoublé d’efforts en misant sur la qualité. Ainsi, cette dernière s’assure de ne vous proposer que des produits au design unique. Que vous optiez pour une pièce de prêt-à-porter telle que la marinière Breizh Club, ou bien que vous choisissiez une accessoire ou un article de maison, vous aurez le choix parmi divers graphismes originaux, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Avec des phrases amusantes, brodées dans une police travaillée, ou bien des dessins représentant l’un des divers symboles de la région, vous serez assuré de trouver un article qui saura vous rappeler l’air salé de la Bretagne.

Des produits respectueux de l’environnement

Lorsque l’on aime la Bretagne, on aime ses paysages et son incroyable nature. Afin de préserver cette dernière, l’entreprise Breizh Club s’engage dans une démarche plus éthique et responsable. Ainsi, chaque étape de production de ses produits est pensée pour réduire l’impact environnemental, afin de combler les Bretons tout en préservant la planète.

Concernant sa gamme de produits textiles, Breizh Club met en avant des vêtements fabriqués à 100% de coton biologique, sans OGM ni produits chimiques. Ainsi, en optant pour les produits Breizh Club, vous profitez d’articles de qualité, dont la fabrication est respectueuse de l’environnement. Vous contribuez alors, tout en vous faisant plaisir avec un produit breton, à conserver cette belle région.

Des produits variés dans votre boutique Breizh Club

Si bien dans notre magasin situé au cœur de Rennes que dans notre boutique en ligne, vous aurez le choix parmi une multitude de produits originaux et insolites qui sauront vous rappeler la Bretagne de manière inattendue.

Le rayon prêt-à-porter

Parmi les goodies préférés des Français, nous retrouvons les vêtements personnalisés. Au moyen d’une impression ou d’une broderie, ces pièces originales sauront afficher votre attachement à la Bretagne de manière innovante. T-shirts, sweat-shirts, polos, marinières… Nombreux sont les vêtements proposés par votre boutique Breizh Club. Vous trouverez des petites phrases d’accroches au ton humoristique, telles que : “Maman bretonne”, “Plus de beurre que de mal” ou encore “Born to be breton” (signifiant “né pour être breton”).

En complément, vous trouverez également toute une gamme d’accessoires textiles tels que des bonnets, casquettes ou encore chaussettes. Plus subtils, mais tout aussi design, ces derniers se déclinent sous différents modèles.

Les accessoires de maison

Porter la Bretagne sur vous partout où vous allez ne suffit pas ? Décorez votre maison aux couleurs de la région grâce à notre catalogue de produits. Parmi les incontournables, nous pouvons notamment citer :

Le tableau carte de la Bretagne

Le set de porte-clés, brodés de la phrase “Bisou salé”

Les torchons “Born to be breton/bretonne”

Les cartes postales pour faire voyager la Bretagne

Le tablier “breton pur beurre”

Nombreux sont les articles sur lesquels craquer pour vous faire plaisir ou simplement pour gâter un proche à qui la Bretagne manque.