Quelles sont les différences entre TBI et TNI ?

Depuis quelques années, de nombreux dispositifs existent afin de faciliter notre quotidien, que ce soit dans les tâches classiques journalières personnelles, en entreprise, mais aussi dans le domaine de l’éducation. Ces outils, qui vont de l’ordinateur aux gadgets les plus connectés, nous sont utiles et sont même devenus indispensables, dans une société où les technologies sont omniprésentes.

TBI et TNI, qu’est-ce que c’est ? On vous explique

En ce qui concerne l’éducation et plus largement les présentations ou les prises de notes, on constate de nombreuses évolutions. Les tableaux à craies ou paperboard sont maintenant remplacés par les TBI ou TNI. Ces deux appellations sont en réalité les initiales pour nommer deux dispositifs, le tableau blanc interactif, et le Tableau Numérique Interactif. Avant de vous parler des différences, il nous semble essentiel de revenir sur la définition de chacun.

Le tableau blanc interactif, késako ?

Ce TBI est un outil pédagogique, généralement utilisé par les enseignants, qui permet de créer et de partager des contenus numériques avec leurs élèves. Par exemple, des vidéos, des photos, des textes, mais aussi des présentations numériques comme des PowerPoint. Sachez qu’il n’est pas uniquement utilisé dans le domaine de l’éducation. En effet, on le retrouve dans certaines salles de réunion en entreprise ou lors de différents événements, lors desquels il est nécessaire de présenter un certain contenu.

C’est un outil tactile, et qui présente de nombreuses fonctionnalités. Déjà, on peut écrire dessus, lorsque l’on veut facilement prendre quelques notes à la main. Mais, ce n’est pas tout. Voici d’autres utilisations pratiques :

Faire des recherches Internet rapidement

Effectuer des visioconférences

Annoter des documents

Partager des contenus interactifs facilement

De nombreuses applications peuvent aussi être téléchargées pour permettre de multiplier les possibilités de fonctionnalités.

Tout savoir sur le tableau numérique interactif

Le TNI est composé d’un ordinateur, d’un projecteur, mais aussi d’un tableau blanc tactile, ou parfois simple tableau blanc accompagné d’un stylet électronique. L’ordinateur est connecté au projecteur, qui se connecte à son tour à l’écran. C’est le vidéoprojecteur qui projettera les vidéos, photos et autres contenus transmis par l’ordinateur.

Il possède des fonctionnalités semblables à celles du TBI, et s’utilise dans les mêmes domaines, à savoir l’éducation, les entreprises et l’événementiel entre autres.

Quelles sont les différences entre TBI et TNI ?

Maintenant que vous connaissez ces deux termes, vous vous demandez sûrement quelle est la différence. C’est normal, en lisant les deux descriptions, on remarque qu’elles se ressemblent beaucoup. Eh bien, c’est le cas. En réalité, les différences sont minimes.

Déjà, vous devez savoir que depuis quelque temps, un des termes vient remplacer l’autre, tant la différence est proche. Avant, nous utilisions le terme “tableau blanc interactif” pour mettre un nom sur ce dispositif, tandis qu’actuellement, on l’appelle davantage TNI.

Même s’ils sont identiques dans la plupart des esprits, une différence vient de l’écran. Le TNI ne possède aucune surface pour écrire avec des feutres. Il fonctionne uniquement avec un stylet qui a une entrée numérique. Il est plus spécifique pour l’utilisation dans les écoles, collèges, lycées ou encore dans le supérieur.