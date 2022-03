Communiquer depuis son système de caisse : c’est maintenant possible !

La communication d’une entreprise est l’un des points les plus importants. Toutefois, il est encore bien trop négligé pour la plupart des commerces. Que ce soit un manque de temps ou de moyens, il n’est pas évident de devoir tout gérer. Voilà pourquoi Toporder a mis en place un tout nouveau système qui vous aidera pour la communication de votre entreprise. Une caisse enregistreuse qui vous débarrassera des tâches fastidieuses !

Communiquer autrement

Ce système établi par Toporder permet de communiquer des informations à ses clients par le biais de sa caisse enregistreuse. Une idée innovante et très utile.

Annoncer aux clients plus simplement

Si votre commerce va proposer une offre exclusive, soumettre une réduction ou encore avertir les clients de l’arrivée d’un nouveau produit, faites-le avec ce nouveau concept de chez Toporder. Vous pourrez diffuser un message clair aux clients que vous souhaitez, afin de gagner un temps considérable et cibler les personnes de votre choix.

Ainsi, vous sélectionnerez les clients que vous désirez informer. Les caisses sont intelligentes et créent des listes d’envoi spécialement conçues pour avertir les clients. Un moyen efficace de prévenir des clients situés dans une zone proche de votre point de vente par exemple. Si le message ne doit toucher que quelques clients, il est tout à fait possible de choisir lesquels.

Un grain de temps considérable

Il peut parfois être fastidieux de s’occuper de la communication de son commerce. Ce système de caisse est fait pour vous faire gagner un maximum de temps. Vous n’aurez qu’à rédiger le message de votre choix, en veillant à ce qu’il soit communiqué aux personnes que vous avez choisies. Un temps précieux sera gagné grâce à ce système ingénieux.

La communication d’une entreprise affectera sans aucun doute l’image de la marque. Il est donc important de bien communiquer afin de créer une relation de proximité avec le client. Vos messages seront transmis de manière fluide et simple.

Améliorer son taux de vente grâce à la communication

En plus de gagner du temps, vous fidéliserez votre clientèle bien plus rapidement et aurez plus de chances de multiplier vos ventes.

Rédiger un message de qualité

Une fois la liste d’envois créée et le message rédigé, vous n’aurez plus qu’à laisser le système de caisse faire le reste. Un message efficace et clair aura le pouvoir de convaincre vos clients les plus fidèles. Par ailleurs, vous disposerez d’une base de données clients plus complète pour vous adapter et améliorer votre taux de vente.

La satisfaction des clients entraîne toujours le bouche-à-oreille, qui ne fera que valoriser l’image de votre commerce. La communication est en conséquence un outil indispensable pour pérenniser votre entreprise.

S’adapter et s’améliorer

Rédigez des messages personnalisés en fonction des besoins de vos clients pour améliorer votre taux de vente. La création d’un système personnalisé et automatisé vous apportera plus de temps libre, mais aussi une plus grande proximité avec vos clients. Ce nouveau système est donc révolutionnaire, il sera bénéfique pour l’avenir de votre commerce.