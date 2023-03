Comment fonctionne un tableau blanc interactif ?

En wifi, ou à l’aide d’un câble HDMI, il est possible d’envoyer le contenu de son écran d’ordinateur sur un tableau blanc interactif. Cela est très pratique pour des réunions ou pour des salles de classe afin que l’ensemble soit visible par tous. Voici comment ce dernier fonctionne.

Le tableau blanc interactif ou TBI

Comme expliqué précédemment, ce nouveau dispositif permet soit de projeter l’écran de votre ordinateur pour qu’il soit visible par l’ensemble des personnes dans la salle, soit comme simple tableau.

En plus de ça, le tableau est tactile, ce qui permet de faire vos manipulations très facilement et très rapidement. Par ailleurs, si vous n’avez rien à projeter depuis votre ordinateur, vous pouvez aussi vous servir de cet outil comme d’un simple tableau blanc. Il y a, en effet, une page dédiée qui permet d’écrire à l’aide d’un stylet.

Il a prouvé son utilité dans un bon nombre de domaines. Par exemple, il a une utilisation efficace dans le domaine scolaire puisque l’écran est interactif, l’enseignant est capable d’adapter son enseignement en fonction des élèves. Il permet également de favoriser la collaboration et la participation de tous.

Le plus gros avantage de cet outil est la visibilité, et plus particulièrement la visibilité, en fonction de la luminosité extérieure. Vous pouvez adapter la luminosité de ce dernier, et en fonction de vos collaborateurs, vous pouvez changer le contraste pour qu’il soit plus lisible.

En plus, le tableau blanc interactif permet d’être modifié en temps réel. Ainsi, si vous vous rendez compte qu’il y a une erreur dans un document, vous pouvez modifier celui-ci directement.

Sachez qu’il a une sauvegarde en temps réel, comme votre ordinateur, ce qui permet de revenir sur un point évoqué précédemment à la fin d’une réunion ou d’un cours. Vous pouvez facilement, grâce à lui, introduire des vidéos ou images. Ce qui confère un avantage pour illustrer ce dont à quoi l’on pense.

Comment utiliser un tableau blanc interactif ?

Maintenant que nous avons bien expliqué ce qu’était un tableau blanc interactif et à quoi il pouvait servir, nous allons évoquer comment l’utiliser.

Pour une partie technique, pour utiliser un TBI, il faudra dans un premier temps relier votre ordinateur à celui-ci grâce à un câble d’alimentation, qui est généralement un câble HDMI.

Cela vous permettra de projeter le contenu de votre ordinateur afin que tout le monde puisse en profiter. Par ailleurs, si vous ne travaillez pas sur ordinateur, mais sur tablette, certains tableaux blancs interactifs sont connectés à vos appareils grâce au wifi. Vous pourrez donc :

Projeter un diaporama

Projeter un document au format PDF

Cliquer sur les liens présents dans les documents ou diaporama

Proposer des activités attractives, idéales pour que tout le monde puisse participer à la réunion, et donc capter l’attention de tous.

Diffuser des vidéos et images qui vous permettront d’illustrer vos propos pour une meilleure compréhension.

Grâce à cet outil, vous pourrez aussi faire participer vos collaborateurs à distance.

Il présente donc de nombreux avantages, très utiles lors de vos réunions et autres activités.