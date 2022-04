Chopard Rose de Caroline : le joyau des parfums durables

« J’aime les fleurs, toujours et toujours, les roses sont mes préférées. Caroline Scheufele, directrice de la création et coprésidente de Chopard.

Être une femme au grand cœur qui adore la nature est un véritable reflet des passions de Caroline Scheufele et de son essence. Avec ces sentiments au premier plan dans son esprit, elle a rêvé de développer un parfum qui reflète parfaitement ce sentiment. En travaillant avec les meilleurs créateurs de parfums, Rose de Caroline est née.

La vision de Chopard en matière de durabilité environnementale et sociale s’étend à l’ensemble de ses produits et processus. Caroline Scheufele est fière de présenter un parfum unique qui incarne la beauté pure et qui s’inspire de la floraison classique d’une rose.

La beauté de la rose

« La beauté est une extase ; c’est aussi simple que la faim. Il n’y a vraiment rien à dire à son sujet. C’est comme le parfum d’une rose : vous pouvez le sentir et c’est tout. » W. Somerset Maugham

L’utilisation des roses dans les parfums est une tradition qui remonte à l’Antiquité. Les Grecs, les Romains et les Phéniciens de l’Antiquité accordaient tous une grande valeur à cette fleur, qu’ils cultivaient avec le même respect et la même vénération que les fruits et les céréales.

Les parfums à la rose sont couramment créés en utilisant l’huile obtenue en écrasant les pétales. Ayant appris que l’histoire de l’huile de rose remontait à la Perse sassanide, entre 200 et 600 après J.-C., Caroline a tenu à conserver les caractéristiques traditionnelles de ce précieux élixir.

Chopard célèbre les joies simples de la vie à travers tous ses produits – bonheur, amour et lumière. Il en va de même pour la conception de Rose de Caroline car, dans ce parfum, une véritable création artistique rayonne de l’âme de ses ingrédients naturels.

Rose de Caroline

Dérivée de la rose bulgare, plus précieuse et rare que l’or lui-même, Rose de Caroline est une création exceptionnelle du maître parfumeur Alberto Morillas.

Une collaboration unique entre des amis de mondes différents, Caroline et Alberto ont travaillé sans relâche pour mettre en bouteille l’allure et la délicatesse de cette fleur rare. La sélection unique d’ingrédients naturels provient tous de sources éthiques, une ode à l’engagement de Chopard pour un luxe durable.

Les principaux accords de ce parfum exquis sont naturellement la rose, avec une subtile nuance de fleurs poudrées. Les notes florales sont créées à partir d’un mélange unique de rose centifolia, ce qui donne un parfum féminin unique et sensuel.

Fidèle au design des flacons de parfum de Chopard, Rose de Caroline est présenté dans un flacon en verre teinté d’une belle teinte rouge. Complété par un bouchon sculpté en or, le flacon en lui-même est une sensation à tenir et à regarder.

L’engagement de Chopard en faveur des parfums durables

Caroline pense que la différence entre les parfums chimiques et les parfums naturels de luxe est facile à repérer.

Soucieux de garantir que les parfums de luxe sont également durables, Caroline et Chopard travaillent sans relâche pour suivre et retracer chaque mouvement de leur produit, de la matière première à la mise en bouteille, avant l’expédition aux détaillants du monde entier.

De la création au lancement et à la vente de tout parfum Chopard, les mesures les plus strictes sont prises pour garantir un traitement équitable des travailleurs et de l’environnement et pour maximiser les implications socio-économiques positives de la production de l’essence.

C’est important pour Caroline et son équipe chez Chopard. Le voyage vers le luxe durable reflète le consommateur attentif et conscient avec lequel ils veulent entrer en contact – un consommateur concerné par les questions environnementales et qui exige à juste titre la transparence et la responsabilité de la part de la marque qu’il a choisie.

Rose de Caroline n’est qu’une des superbes fragrances de Chopard que vous pouvez découvrir et chérir aujourd’hui. Explorez le magnifique jardin de la collection de parfums de Chopard et ravissez vos sens dans un monde de senteurs naturelles d’un raffinement exquis.