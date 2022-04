Facilitez vos ventes grâce aux caisses enregistreuses Toporder

Cela fait dorénavant plusieurs années que la marque Toporder tente de trouver des solutions pour améliorer l’expérience des commerçants. En proposant des systèmes d’encaissement simples, la marque répond aux attentes des différents commerces. Par ailleurs, la présence d’un système de caisse aussi moderne et simple d’utilisation devient essentielle pour le développement d’un professionnel. Des produits adaptés aux différents commerçants, pour les accompagner et les soutenir dans leur quotidien.

Des produits adaptés pour faciliter ses ventes

Les caisses enregistreuses tactiles offrent donc beaucoup plus de possibilités aux commerçants que les modèles anciens. L’innovation ne s’arrête jamais, Toporder trouve toujours le moyen de proposer des services encore plus performants. De nombreuses fonctionnalités seraient susceptibles de vous aider dans votre quotidien. Vous pouvez, par exemple, vous déplacer avec votre iPad pour prendre des commandes dans votre commerce. Ces caisses tactiles sont un vrai gain de temps pour les professionnels, la gestion des données automatisée allégera considérablement votre quotidien. Un outil très pratique, qui laissera place à un système de vente plus sécuritaire et autonome.

La gestion des fichiers clients peut également se faire directement sur la caisse enregistreuse de chez Toporder. Vous passerez moins de temps à vous concentrer sur des choses moins importantes. Vous accorderez ainsi plus de temps à votre vraie profession, pour travailler de manière plus sereine au quotidien. Ces systèmes de caisse peuvent également faire office de moyen de communication, si vous avez préalablement choisi le contenu du message et les clients concernés. Le logiciel se prend rapidement en main, il a la particularité d’être très intuitif.

L’apparition du Click & Collect a suscité beaucoup d’adaptation chez les commerçants. Un système qu’il n’est pas toujours évident de gérer. Les produits de la marque Toporder comprennent la gestion du service Click & Collect de votre commerce, afin de gagner du temps grâce à un dispositif autonome. Même chose pour la vente de produits à emporter, option de plus en plus privilégiée par les clients depuis la crise sanitaire.

Les caisses enregistreuses 2.0

La marque Toporder est une marque 100 % Française proposant des produits de qualité. En créant des logiciels toujours plus performants, Toporder est devenu une vraie marque de référence pour la grande majorité des commerçants. Les outils sont adaptés aux besoins des différents professionnels et les accompagnent dans la gestion de leur commerce pour améliorer les ventes de ce dernier.

De plus, la marque se montre très respectueuse de l’environnement. En effet, les produits de la marque consomment particulièrement peu d’énergie et permettent également de réduire la facture d’électricité des commerçants. Les caisses enregistreuses étant modernes et tactiles, elles ne sont pas aussi gourmandes en énergie que les caisses “classiques”. La démarche écologique de la marque n’affecte en rien sur le prix des services.