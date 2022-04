Comment soigner un ongle incarné efficacement ? 

L’ongle incarné est un mal fréquent pour beaucoup de personnes. S’il est mal soigné, il peut avoir des conséquences importantes pour le pied concerné. Pour cela, une fois que vous commencez à avoir des symptômes et douleurs, prenez-le en charge rapidement.

Qu’est-ce qu’un ongle incarné ?

L’ongle incarné est une forme d’onychopathie. Souvent, cela vient d’un ongle mal coupé ou d’une blessure. Un choc contre objet ou un écrasement peuvent provoquer ce mal.

Les signaux révélateurs d’un ongle incarné

L’ongle incarné se manifeste non seulement par une vive douleur dans l’orteil, mais aussi par des signes visibles. On remarque des tissus rouges et une inflammation du doigt de pied. Lorsque que l’inflammation s’intensifie, l’orteil gonfle et peut se remplir de pus. Votre ongle s’épaissit et vous pouvez observer également que celui-ci s’immisce à l’intérieur de votre peau.

Les causes qui provoquent un ongle incarné

Un ongle incarné comme dit précédemment survient généralement après un choc, mais il peut y avoir d’autres facteurs à cela. Ce phénomène peut être dû à une coupe trop courte de l’ongle ou une trop forte sudation. Si vos chaussures sont serrées ou non adaptées pour votre forme de pieds et d’orteils, cela peut être un problème.

Ses anomalies sur le pied peuvent être récurrentes pour des maladies vasculaire ou le diabète. Par ailleurs il faut faire très attention si vous souffrez d’une maladie qui pourrait entrainer des déformations des ongles des pieds, car les conséquences pourraient être plus importantes qu’un patient lambda.

Soigner un ongle incarné

Pour soigner ce mal, vous devez commencer par consulter un spécialiste ou votre médecin traitant.

Consultez un spécialiste

Consulter un podologue pour ce genre de maux vous évitera d’empirer la chose en la touchant vous-même. Il faut être très vigilant, car une infection plus grave peut surgir. Ainsi si vous avez des symptômes de type fièvre, vous devez impérativement consulter un médecin ou vous rendre aux urgences.

Si vous allez consulter un podologue celui-ci vous dégagera l’ongle et la douleur prépondérante que vous avez. Il localisera et nettoiera bien la zone à traiter. Il est d’une précieuse aide pour l’hygiène que vous devrez adopter par la suite. Celui-ci fera un pansement adapté qui vous permettra de traiter la plaie. Si douleur continue et qu’il n’y a pas d’amélioration vous devrait alors subir une intervention chirurgicale pour traiter ce problème.

Les conseils

Appliquez certaines habitudes peut vous permettre d’avoir moins mal et de supporter la douleur. Pour commencer, laissez votre ongle incarné à l’air libre ou mettez des chaussures larges dès que vous le pouvez. Privilégiez des chaussettes en coton, cela vous évitera de transpirer. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser des chaussures hautes ou à talon.

Vous pouvez faire des lavages avec un désinfectant adapté et de l’eau chaude. Appliquez bien à la lettre les traitements que votre médecin vous prescrira. Si vous devez mettre une crème antibiotique, nettoyez toujours au préalable votre pied. Généralement, vous n’aurez pas d’antibiotiques par voie orale, car ces derniers sont prescrits si l’infection est plus importante et a touché d’autres parties du corps.