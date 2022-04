Soigner un ongle incarné efficacement 

L’ongle incarné est un mal qui concerne beaucoup de personnes. Plusieurs causes peuvent entrainer ce dernier. Il est important de traiter cela correctement pour ne pas subir de conséquences plus graves.

L’ongle incarné : qu’est-ce que c’est ?

Ce mal est au premier abord quelque chose de commun. Cependant, il peut vite se révéler fastidieux de s’en débarrasser. Ainsi, vous devez le traiter au plus vite.

Définition

L’ongle incarné est une poussée anormale de celui-ci dans la peau qui s’immisce dans celle-ci. Cela provoque une grande douleur et peut manifester des gènes importantes. La plupart du temps, cela arrive sur l’hallux mais cela peut arriver que les autres orteils soit touchés.

Si vous souffrez d’un ongle incarné, vous ressentirez une vive douleur dans votre orteil et vous aurez du mal à marcher. Celui-ci peut se manifester par une déformation naturelle de celui-ci. Dans le cas où vous êtes diabétique ou souffrez d’une maladie vasculaire cela peut être assez fréquent. Vous devez impérativement surveiller cela de près dans les cas là. Cela peut aussi être dû à un choc que vous avez subi sur votre orteil ou une mauvaise coupe de l’ongle.

Généralement, la douleur s’intensifie notamment quand vous mettez le pied en action.

Les symptômes

En règle générale, il se manifeste par des grosses rougeurs sur votre orteil et par une inflammation importante de ce dernier. Vous pourrez constater un bourrelet de peau et celui-ci peut gonfler et être infesté de pus. La douleur est assez intense et pulse dans le doigt. Il est également possible que l’ongle s’épaississe et que vous le voyiez entrer dans l’épiderme.

Il est conseillé de le laisser à l’air libre. Éviter de porter des chaussures hautes ou des talons. Privilégiez ainsi les chaussures larges. Avoir le pied serré pourrait aggraver la situation, alors soyez vigilant à ce que vous portez. La sudation n’est pas bonne pour ce genre de problème. Pour cela, évitez certaines matières de chaussettes. Le coton est la matière la pus favorable pour ne pas transpirer.

Le produit idéal pour soigner votre ongle incarné

Il est important de bien traiter ce mal. Si vous négligez ce problème, vous pourriez avoir de graves conséquences. Les risques d’infection peuvent être assez graves. Il est donc bien important d’être vigilant et de consulter au premier signe anormal de type fièvre ou marque d’infection dans le pied.

Un spécialiste s’occupera de nettoyer la zone et de dégager l’ongle pour vous soulager. Celui-ci vous prescrira très certainement un désinfectant et d’autres produits à appliquer.

Pour soigner et soulager la douleur, Poderm vous conseille son Huile Sérum Apaisante. Elle permet d’apaiser, d’adoucir et de nourrir l’ongle. Sa formule permet de ramollir l’ongle et les callosités. C’est un bon antiseptique qui va nettoyer et aider à réparer l’ongle. Ses actifs anti-inflammatoires naturels vont vous soulager.

Elle est un complément dans la routine de soins de ce problème, elle n’est donc pas un médicament. Grâce à l’huile Poderm, vous aiderez à une repousse plus saine de votre ongle. Si vous récidivez, pensez à l’appliquer comme traitement de préventions.