Comment choisir son vélo électrique en 2022 ?  

Le choix du vélo électrique peut s’avérer compliqué quand on voit la variété d’articles qu’il y a sur le marché. Aujourd’hui, ce dernier est un transport de plus en plus utilisé par les travailleurs pour aller d’un bout à l’autre d’une ville sans faire trop d’efforts. Plusieurs critères sont à prendre en compte lors de l’achat d’un vélo électrique.

Les critères importants à l’achat d’un vélo électrique

Le vélo électrique est un transport qui coûte cher sur le marché. Il est donc important pour cela que vous sachiez réellement quels sont vos besoins, mais aussi quels sont ses équipements, ses options, etc.

Identifiez vos besoins

Il est important que vous sachiez quelle utilisation vous ferez de votre transport. Il peut s’agir d’un vélo exclusivement pour vos déplacements urbains, du travail à votre domicile ou autres. Vous pouvez aussi avoir des modèles expressément consacrés aux parcours tout terrain et à la randonnée. Il est possible de trouver des intermédiaires qui s’adaptent tant bien à la montagne qu’à la ville. Si c’est un vélo de course qu’il vous faut, vous avez également des modèles plus légers prévus à cet effet.

Choisissez une bonne batterie

La batterie et sa durée d’autonomie est un critère qui est très important à l’achat du vélo. Nous vous conseillons de vous tourner vers des batteries à lithium-ion qui sont la référence et très adaptées pour une longue utilisation de l’engin. Elle peut se trouver à l’arrière de celui-ci ou sur le cadre de vélo.

L’une des choses à vérifier lors de l’achat est notamment la puissance de la batterie. Cette dernière permettra de gravir les endroits les plus pentus. Assurez-vous d’avoir une puissance et une autonomie assez élevées.

Optez pour les bons pneus

Il existe plusieurs types d’assistance pour votre engin. Ces assistances sont dues à des capteurs. Il y a le capteur d’effort, qui va aider le conducteur lors des pédalages intensifs. Il y a aussi le capteur de rotation qui se déclenche dès que l’on pédale, mais qui va continuer même s’il n’y a plus d’effort.

Ces vélos assistés ont besoin de bons pneus. Pour votre achat, il est fortement recommandé de vous équiper de pneus increvables avec une bonne adhérence. Pour une utilisation en ville privilégiez des pneus assez robustes. Si votre pratique est plus sportive, pensez à choisir des gommes bien adhérentes aux différents éléments de la nature.

Les prix des vélos électriques

Les prix peuvent varier en fonction des options, mais aussi des modèles. En règles générales, la tranche de prix de ces engins se trouve entre 1 400 et 3 000 euros. Dans cette gamme de prix, il y a aura de bons modèles avec tous les équipements nécessaires. Si le prix est supérieur, il s’agira d’un speed bike qui rentre dans une autre catégorie.

Vous pouvez avoir recours à des aides financières à l’acquisition de votre transport. Il est possible d’avoir une subvention locale qui vous aide à l’acheter. Pour cela, vous devrez vous renseigner auprès de votre collectivité.