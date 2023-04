Tout savoir sur l’entreprise Dunoyer, spécialiste dans le travail du bois

Si vous êtes à la recherche d’une entreprise qui soit experte dans le travail du bois, l’entreprise Dunoyer devrait pouvoir vous satisfaire grâce à ses nombreux produits et services de qualité.

Le groupe Dunoyer, une histoire ancienne

Le groupe Dunoyer, aussi appelé les ateliers Dunoyer, peuvent aujourd’hui se retrouver à l’adresse suivante : Dunoyer.com. Bien avant que l’entreprise ne se retrouve sur le web, celle-ci s’est constitué une histoire solide en matière d’innovations dans le travail du bois. Née en 1955 en Haute-Savoie, l’entreprise n’a eu de cesse de grandir en devenant un véritable pilier dans le milieu du travail du bois de la région. Les Ateliers Dunoyer se caractérisent par une histoire familiale et professionnelle riche depuis plus de cinquante ans.

Créée par Louis Dunoyer, l’entreprise grandit en 1973, en acquérant de nouveaux ateliers à Poisy. Ce changement de régime ouvre de nouvelles opportunités aux ateliers, leur permettant de lancer des chantiers de grande envergure. Entre relations avec des artistes de renom comme André Paccard pour ses œuvres royales marocaines, la restauration d’hôtels et la mise en place de différentes chaînes de bâtiments, l’entreprise passe à la vitesse au-dessus.

C’est en 1985 que le groupe se met en quête d’une nouvelle référence au niveau des structures proposées. Les maisons Axe & D deviennent de nouvelles références dans le domaine de la construction de maisons prestigieuses en région Haute-Savoie. Continuant sur cette offre de construction, c’est en 1999 que les ateliers se concentrent sur de nouveaux designs de construction avec la marque Izo-Maison.

Le pas est franchi en 2000, lorsque le Groupe Dunoyer se crée, suivi en 2007 de la création d’un espace dédié à l’entreprise au cœur d’Annecy. Il s’ensuit l’ouverture et l’élargissement de très nombreux espaces, notamment l’espace 55 en 2011, l’extension des ateliers en 2012, puis l’extension du siège social du groupe en 2016.

Une entreprise aux nombreux services

Vous l’aurez compris, l’entreprise de travail du bois offre une histoire riche et une qualité de travail qui leur a permis de se développer et de se diversifier au fur et à mesure des années. Aussi, le groupe propose de nombreux services marqués par la compétence et le sérieux de ses réalisateurs :

La menuiserie bois

Le groupe s’est fondé sur le travail du bois. Il est donc bien normal qu’un de ses premiers talents soit la menuiserie. Réalisant des fenêtres et de portes sur mesure de prime abord, les ateliers réalisent du neuf mais s’engagent également dans la rénovation.

L’agencement

Peu importe la pièce ou le bâtiment que vous comptez équiper, Dunoyer aura la solution. Proposant plus d’une centaine de réalisations uniques pour chaque agencement, le groupe se distingue par la qualité du travail réalisé et la beauté de l’agencement.

Charpente et construction

Qu’il s’agisse d’un chantier de construction ou de restauration, le groupe de travail du bois s’engage dans un travail sur les bâtiments comme les immeubles et les maisons. Concepteurs et constructeurs, l’entreprise saura répondre à vos besoins de construction !

Couverture et zinguerie

L’entreprise propose ses services de couverture, et ce, peu importe le matériau utilisé ! Que vous préféreriez l’ardoise, la tuile ou le tavaillon, le groupe Dunoyer sera à votre disposition !

Aménagements extérieurs

Les espaces extérieurs sont parfois perçus comme un élément secondaire tandis qu’ils donnent du caractère à votre bâtiment ! C’est pourquoi le groupe Dunoyer propose des aménagements de votre extérieur travaillés et valorisés.

Vous l’aurez sans doute compris, mais le groupe Dunoyer propose de très nombreux services dont la qualité est alliée à une expérience de travail traditionnelle touchant à l’innovation et au développement. Choisir Dunoyer, c’est l’assurance d’un travail de qualité, d’un rapport au client travaillé et d’un développement sans accrocs.