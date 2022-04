Pour la Maison Chopard, la vraie beauté est intemporelle

Caroline Scheufele, directrice de la création et coprésidente de la société, a nourri cette conviction dès son plus jeune âge. Née dans la famille Scheufele, elle a rapidement pris conscience de son amour pour les pierres précieuses et l’artisanat exquis. Cette passion a persisté et l’a conduite à terminer ses études de gemmologie et de design dans le but d’améliorer la réputation déjà exaltée de Chopard sur le marché du luxe.

Fondée en 1860, Chopard est un leader établi du marché, respecté dans le monde entier pour son horlogerie de précision et ses superbes créations de bijoux.

Chopard a toujours défendu l’innovation dans la créativité. Ses montres de luxe, qui contiennent les diamants flottant librement derrière un verre, reflètent l’esprit joyeux et libre de la société et capturent l’essence de la beauté, qui est difficile à cerner.

Chopard estime que la beauté n’a pas d’âge car elle vient de l’intérieur de l’âme. Un esprit véritablement intemporel touche tous les cœurs qu’il rencontre avec grâce et élégance, un sentiment que l’on retrouve dans les superbes créations de Caroline.

Qu’est-ce qui fait la beauté d’une personne ?

Le plus souvent, c’est le je ne sais quoi qui captive vraiment l’imagination d’une personne. Quelque chose d’unique, d’inédit et de surprenant, de la manière la plus agréable qui soit.

La beauté se présente sous toutes sortes de formes, de tailles, de couleurs et d’âges. De même, un moment peut être beau. Une lueur de divin apporte un air de mystère à un monde moderne souvent sans âme et bureaucratique, que ce soit par un coucher de soleil pittoresque ou par les mots les plus attentionnés d’une lettre d’amour de votre bien-aimé.

Les femmes sont des créatures intrinsèquement belles. Mystérieuses et éthérées d’un côté, sages et attentionnées de l’autre. Le véritable esprit des femmes est quelque chose que nous devons célébrer car la vie n’existerait pas sans lui. La sagesse vient avec l’âge et l’expérience et, dans notre monde occupé, il est souvent difficile de prendre un moment pour respirer et apprécier les leçons que la vie nous a enseignées ainsi que la beauté présente en chacun de nous.

Chopard célèbre la beauté sans âge et l’impératrice des temps modernes en s’inspirant de la beauté majestueuse d’une vie bien vécue.

Sa collection Magical Setting n’est qu’un exemple étonnant de cette inspiration. En libérant la lumière intense des profondeurs de la pierre précieuse à l’aide d’une technologie de sertissage innovante, Caroline a pu créer des bijoux si universellement divins que, d’un seul coup d’œil, il est facile de comprendre le pouvoir d’un esprit libre.

Car c’est dans votre esprit que se trouve la véritable beauté sans âge. Elle réside dans l’approche de la vie et le caractère de chacun. Chopard a été construit sur une base d’audace et de créativité – alors soyez audacieux ! Préparez-vous à être remarqué et le monde verra votre vitalité et votre chaleur sans âge.

Allez à contre-courant et ayez un peu d’humour. Après tout, le rire est le langage de l’âme. Injectez à vos tenues une touche d’insolite, quelque chose de doux et de nouveau. Conçu par Chloe Sevigny, le sac à main Green Carpet en cuir de veau rose est un délice prêt à séduire. Ludique et vivant, il a été conçu dans le respect d’un traçage environnemental méticuleusement strict, conformément aux principes d’excellence durable de The Eco-Age. Vous pouvez ainsi insuffler un peu de joie dans votre univers tout en restant fidèle à vos principes.

Caroline vous invite à honorer votre propre beauté – quel que soit votre âge – avec les diamants rares et précieux utilisés dans les collections intemporelles de Chopard.

L’Heure du Diamant propose une collection capsule des plus beaux diamants du monde dans une ode à la féminité. La lumière ne s’éteint jamais dans cette exquise démonstration de savoir-faire. Cet ensemble comprend une petite sélection de pendentifs et de boucles d’oreilles, tous sertis d’une cascade de diamants précieux. L’or rose et l’or blanc complètent les montures – deux classiques intemporels qui s’accordent à toutes les carnations.

La beauté a changé au fil des générations et des destinations. Nous avons vu les tendances de la mode aller et venir, puis revenir. Chopard croit fermement en la beauté intemporelle qui vient de l’intérieur et qui commence par l’amour de soi et un mode de vie adapté à la mise en valeur de soi.

Caroline a élaboré un guide simple et rapide pour optimiser votre beauté et votre bien-être, quel que soit votre âge.

Vous êtes ce que vous mangez

Une alimentation riche en fruits et légumes frais biologiques et en protéines saines comme le poisson et les œufs apporte à votre corps les minéraux et les nutriments dont il a besoin pour briller de l’intérieur.

Nourrissez votre peau, vos cheveux et vos ongles

Prenez un peu de temps pour vous offrir des manucures, des soins du visage et des massages. Ces moments de plaisir vous permettent non seulement de prendre du recul par rapport à votre vie trépidante, mais aussi de choyer votre corps et de vous sentir bien.

L’exercice est toujours la clé

Yoga, pilates, natation, ski… quelle que soit votre passion sportive, continuez ! Tant que vous respecterez votre corps, il continuera à travailler pour vous. L’exercice apporte la paix aux esprits occupés et il est vital de faire de l’exercice pour retrouver le dynamisme de la vie.

Adoptez un rythme de sommeil régulier

La plupart d’entre nous sont coupables de ne pas dormir afin d’intégrer tout ce que nous voulons faire dans notre journée, mais le sommeil est vraiment crucial pour la santé et le bien-être. Il a été prouvé que le respect d’une routine est essentiel à un rythme circadien sain qui, à son tour, vous apportera une meilleure qualité de vie.

Célébrez-vous !

En reconnaissant la force, l’esprit et la beauté que nous portons en nous, nous cultivons une relation saine avec nous-mêmes et avec les autres. Envisagez de vous écrire une lettre soulignant vos points positifs et soyez toujours votre propre pom-pom girl – la vie est pleine d’amour et de rires, nous devons simplement la laisser entrer et en profiter.

La plus belle chose que nous puissions porter est un sourire, alors trouvez votre raison de faire bonne figure et profitez de votre beauté unique – à tout âge.