Comment s’explique l’augmentation du nombre de cyberattaques dans le monde ?

Les cyberattaques sont devenues de plus en plus nombreuses ces dernières années, tant pour les particuliers que les entreprises. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, on a assisté à des manœuvres de cyberattaque sans précédent.

Les augmentations de cyberattaques

Dans un rapport d’activité du gouvernement en 2021, on annonçait l’augmentation accrue des cyberattaques dans le monde. Les cyberattaques sont vastes et peuvent se faire de différentes manières. Dernièrement, le conflit en Ukraine a renforcé ces cyberattaques. La guerre se manifeste tant sur le terrain désormais que dans le numérique.

La guerre en Ukraine provoque des cyberattaques

Depuis l’arrivée du conflit en février, les cyberattaques sont à prévoir. Les enjeux politiques sont aussi basés sur les menaces numériques. La Russie a lancé de nombreuses menaces à l’Ukraine, mais aussi au reste du monde qpar le biais de cyberattaques.

L’Ukraine a rétorqué vivement à ces menaces. On assiste alors un regroupement de milliers d’Ukrainiens volontaires pour rendre inaccessibles des sites internet russes, à des piratages de chaînes de télévisions, etc.

L’État de la cybermenace en France

Les impacts des menaces lancées par le président russe n’ont pas d’impacts encore en France. Toutefois, cela pourrait évoluer au fil du temps. On peut prévoir des attaques de type étatiques, mais aussi activistes, de propagande ou de désinformation. Enfin, les cybercriminalités peuvent augmenter avec ces phénomènes et enjeux politiques mondiaux.

Les cyberattaques sont nombreuses et se présentent sous plusieurs formes. Il est important que chacun se protège de ces attaques, notamment les entreprises. Les assurances sont nombreuses pour vous sécuriser et protéger de cela.

L’augmentation des assurances

Les assurances qui couvrent les cyber-risques sont de plus en plus nombreuses, et ce, depuis la situation actuelle.

Les services de ces assurances

Elles vous apportent des garanties nécessaires pour voir les failles de sécurité, et vous aider à ne pas être exposé aux risques. En effet, bien souvent les protections informatiques ne sont pas suffisantes pour prévenir des différents risques, c’est pourquoi souscrire à une assurance est important. Les conséquences des attaques pour les entreprises peuvent être majeures. À part une perte financière, cela peut être aussi un préjudice réputationnel pour ces dernières.

Ainsi, les assurances proposent des solutions et services adaptés ainsi que des données chiffrées à jour. En tant qu’entreprise, si vous avez des pertes financières à cause de ces attaques, elle se chargera de vous indemniser.

Se protéger avec Hiscox

Hiscox propose une garantie compétente pour vous protéger des cyberattaques. Elle vous propose une assistance experte en cas de problèmes 24 h/24, mais également une excellente couverture et une prévention du danger. Hiscox a aussi créé une plateforme pour sensibiliser les employés aux différents risques.

En cas de problème, elle se chargera de protéger au maximum les données personnelles de l’entreprise et d’assurer la continuité des activités en toute tranquillité. Un expert saura répondre aux difficultés ou à l’incident qui se présentera. Son expertise et ses années d’expérience permettent de vous certifier une confiance et qualité du service présenté.