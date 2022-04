Comment reformuler un texte facilement ? 

Reformuler un texte est très important pour ceux qui écrivent régulièrement des contenus écrits. Que cela soit pour des écrits traditionnels ou pour des textes web, il est essentiel de savoir faire une bonne reformulation pour créer du contenu unique.

Reformuler et réécrire un texte

Si l’on veut se resservir d’informations existantes, il faut savoir reformuler correctement pour garder l’idée sans s’approprier le texte d’un autre. Sur le web, les nuances peuvent être minces et la duplicité est fortement pénalisée. Ce principe est essentiel dans la rédaction d’un article, texte, blog, newsletters, etc.

Les conseils

Il y a un certain nombre de conseils qui vous seront utiles lors d’une reformulation de texte. Pensez d’abord que lorsque vous écrivez un texte votre thèse doit apparaître en introduction. On doit comprendre directement le propos et ce qui va en découler. C’est en ça que la reformulation est un bon exercice. Elle vous permettra de dégager des idées déjà énoncées, mais reconfigurez par vos mots.

Les conseils que vous pouvez suivre sont les suivants :

Essayez de vous réapproprier le texte et d’en extraire ce qui vous paraît être essentiel. Par la suite, lorsque vous écrirez, construisez votre contenu de sorte qu’une idée soit évoquée par paragraphe. Pour le lecteur, cela facilitera la fluidité de compréhension et de lecture.

Pensez à utiliser un “langage naturel”, clair et concis, surtout s’il s’agit de contenus web SEO.

Faites en sorte que la lisibilité soit bonne pour rendre quelque chose de construit et facile à la lecture.

Détachez-vous du contenu original une fois que vous avez vos idées, cela permettra de ne pas faire de formulations trop similaires.

Les erreurs à ne pas commettre

Il y a aussi quelques petites choses que vous pouvez éviter pour rendre votre contenu unique. Pour cela, veuillez éviter de faire de longues phrases qui pourraient faire perdre le sens de l’idée originale. Les tournures complexes et longues n’apportent rien de plus dans la qualité d’un écrit.

Relisez-vous et repérez les répétitions. Il y a une multitude de synonymes ou de termes que vous pouvez remplacer. Évitez les termes anciens ou complexes qui ne favoriseraient pas la compréhension à la lecture.

Les outils de reformulation

Il existe de nombreux outils sur le web pour vous aider à la réécriture ou reformulation d’un texte. Ces derniers sont assez compétents pour manier l’art de la paraphrase et créer un contenu unique.

Les avantages des outils de paraphrase

Ces outils payants ou gratuits proposent des créations uniques qui peuvent varier en termes de qualité. Toutefois, ils présentent des avantages notables. Ces derniers proposent notamment de nombreuses variations pour un même contenu.

Cela veut dire que vous pouvez échapper au plagiat, puisqu’il y a un écrit unique. Il est aussi possible de gérer manuellement votre texte et voir des formulations et des synonymes auxquelles vous n’auriez pas pensé.

Cela peut également être un gain de temps, mais aussi d’économies.

L’outil : Contenu-Unique

Contenu Unique vient cocher tous les avantages cités précédemment. En quelques clics ce dernier vous présentera une rédaction unique sur un texte original. Il vous permettra également de vous servir de l’outil manuellement, en changeant, vous-mêmes ce qui ne vous plait pas ou en adoptant certaines tournures plutôt que d’autres. Il vous proposera un panel très large de synonymes et de termes connexes. L’outil se rapprochera au mieux du sens originel de votre phrase et de vos idées en générales.

Vous avez aussi l’occasion d’importer vos expressions et synonymes que vous souhaitez. Il saura alors les placer à votre convenance dans votre écrit. L’interface de cette plateforme est faite pour être claire et simple d’utilisation. Ainsi vous ne pouvez pas vous égarer, tout est guidé.

La plateforme est également excellente pour vérifier le taux de duplicité et vous proposer un contenu toujours plus qualitatif et unique. C’est un outil pointu qui convient non seulement pour la rédaction web, mais aussi pour des écrits plus traditionnels comme des travaux, articles, blog, livre, etc.

Une fois que vous avez généré un texte, il est possible de l’exporter dans plusieurs formats. C’est un outil pratique et rapide qui vous permet de gagner en visibilité, tout en ayant une qualité rédactionnelle et un gain de temps et d’économies.