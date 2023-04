Découvrez l’école de demain : cours à distance, tableau interactif, logiciel Note…

Lorsque l’on pense à l’école de demain, plusieurs éléments peuvent immédiatement venir en tête. L’un d’entre eux est le tableau interactif. Présent dans de plus en plus d’établissements scolaires, il s’accompagne de nombreux avantages. Ces bénéfices concernent bien sûr les élèves, mais également les professeurs utilisant ces technologies. On vous propose ici de découvrir en quoi consistera l’école de demain avec ce matériel particulier.

Le tableau interactif : un avantage pour construire l’école de demain

L’école de demain doit forcément être pensée en considérant les nouvelles technologies. On compte parmi celles-ci le tableau interactif, qui trouve peu à peu sa place dans de nombreuses salles de classe.

Ceux-ci présentent de multiples avantages qui révolutionnent l’enseignement. Les élèves, qu’ils soient en primaire ou bien au collège ou au lycée, sont immédiatement plus motivés lorsqu’un écran interactif fait office de tableau. En effet, le professeur peut y afficher plusieurs choses :

Des textes

Des contenus multimédias

Des espaces où les élèves peuvent écrire

Plus besoin de recourir à un vidéoprojecteur, dont l’installation et l’utilisation sont parfois compliquées. Tout se passe sur ce dispositif, qui peut être relié à l’ordinateur de l’enseignant. Celui-ci peut alors diffuser des contenus qu’il a préparés au préalable.

L’interactivité est un point fort de ces écrans du futur. Les élèves prennent plaisir à lever la main pour aller au tableau et l’utiliser. Cela renforce leur motivation et leur donne envie de participer et de s’investir dans le cours.

Les tableaux interactifs permettent également de concevoir des exercices collectifs. Par exemple, le professeur peut afficher un texte et demander à plusieurs élèves d’aller l’annoter directement au tableau. Ils peuvent par ailleurs réfléchir ensemble à la résolution d’un problème. La collaboration, qui est un enjeu important de l’école de demain, est donc au cœur de ce dispositif.

De plus, école de demain rime souvent avec cours à distance. Toutes les activités réalisées sur des tableaux interactifs peuvent être partagées avec des élèves ne se trouvant pas dans la salle de classe.

Le logiciel Note : un outil pensé pour les professeurs

Les tableaux interactifs s’accompagnent du logiciel Note. Il s’agit d’un outil qui peut grandement faciliter la vie des professeurs et les accompagner dans l’élaboration et le déroulement de leurs cours.

Le logiciel Note peut faire office de calepin géant. Le professeur peut alors noter les idées de ses élèves au cours d’une activité, ou bien les inviter à venir le faire eux-mêmes.

La reconnaissance d’écriture est un gros point positif de ce système. N’importe quel mot écrit à main levée peut être reconnu et ensuite dactylographié : pour créer un document par la suite, c’est très pratique.

L’école de demain s’appuie sur de multiples supports visuels, comme les images. Avec le logiciel Note, il est possible d’insérer une capture d’écran ou bien de recadrer une image. Bien sûr, faire des annotations dessus est une autre possibilité.

Enseigner les mathématiques d’une nouvelle façon est entièrement possible avec ce système. Des outils comme la règle, l’équerre ou le rapporteur sont disponibles en version virtuelle. Note est de plus capable de reconnaître les formes géométriques. C’est un atout majeur pour rendre ludique une matière souvent peu appréciée par les écoliers.