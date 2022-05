Chopard s’invite chez vous pour la fête des mères !

La fête des Mères arrive à grands pas et il est d’ores et déjà temps de trouver des idées de cadeaux. Vous ne savez pas comment la surprendre et quel cadeau original lui dénicher ? Ne cherchez plus, Chopard a toqué à votre porte !

Idées de cadeaux pour la fête des mères

Une idée classique, pourtant très efficace pour ce jour : les bijoux. Vous pouvez tout à fait opter pour une jolie paire de boucles d’oreilles, un collier ou encore, un bracelet. Cela fonctionne généralement bien. Ainsi, vous pourrez marquer le coup en optant pour un bijou d’une unicité indéniable.

La collection Happy Hearts

En plus d’offrir un cadeau mémorable, vous offrirez aussi une certaine émotion à la personne que l’on célèbre en ce beau jour. La collection Happy Hearts de chez Chopard est parfaite pour ce cas de figure. Entre cœur-talisman et diamants emblématiques, vous trouverez le bijou parfait pour exprimer vos sentiments à votre mère.

La collection Happy Hearts, c’est aussi la volonté d’unir toutes les femmes à travers le monde. Au-delà d’une esthétique, opter pour un bijou Chopard, c’est offrir toutes les valeurs portées par celui-ci. Autrement dit, vous offrez une certaine reconnaissance, mais également une complicité affective. Il ne s’agit donc pas d’un choix anodin.

Vous pouvez opter pour le bracelet du modèle Golden Hearts 007, symbole de liberté et d’aventure. Ce modèle a été inspiré par James Bond, dont l’idée vient de Caroline Scheufele, directrice artistique de Chopard. Cet accessoire possède une alternance de deux cœurs, pour un double amour : le vôtre et celui de votre mère. Tous deux constitués de diamants, ils sauront refléter et représenter tout l’amour porté par celle-ci.

Précieuse et légère, la paire de boucles d’oreilles du modèle “deux en un” en or rose. Tous les diamants utilisés par cette marque font écho au sourire d’une vie, aux gestes gracieux et aux généreuses attentions. Par ailleurs, toutes les matières précieuses émanent de sources responsables. Opter pour un cadeau de cette marque, c’est adopter un geste plus responsable et éthique.

La gamme Happy Diamonds

Osez jouer la carte de l’audace et de l’originalité pour offrir à votre mère un cadeau inoubliable et précieux. Tout bijou incontournable se trouve chez cette marque suisse.

Dirigez-vous vers la gamme Happy Diamonds, qui est la référence en termes de diamants. C’est en majorité pour ces matières précieuses que la marque est aussi célèbre. Vous n’aurez aucun mal à trouver le modèle qui se mariera avec de nombreuses tenues. Au style intemporel, les diamants de cette marque respectent l’environnement, en plus d’offrir une allure chic et distinguée.

Les montres Chopard pour un souvenir luxueux

Vous pouvez marquer le coup en optant cette fois pour une montre avec la collection Happy Sport. Cette collection, imaginée par Caroline Scheufele en 1993. Les montres de cette collection font preuve d’une association audacieuse et innovante. En effet, constituées d’acier et de diamants, elles sauront apporter du caractère à votre poignet.

Elles seront parfaites pour apporter un style luxueux à une femme moderne et libre. De nombreux modèles sont disponibles, à retrouver sur le site Chopard. Vous retrouverez, par exemple, le premier modèle présenté en 1993. Son bracelet galet et ses multiples diamants font de cet accessoire un modèle indémodable.

De nombreuses innovations sont ajoutées à celui-ci, notamment un boîtier repensé dans un nouveau diamètre (33 mm), particulièrement adapté à un poignet féminin. Chopard parvient à bouleverser les codes de l’horlogerie et souhaite rendre hommage à une époque marquée par l’émancipation de la femme ainsi que par la revendication des standards sociétaux. C’est de cette façon que la marque parvient à proposer des modèles distingués et atypiques.

Vous trouverez de nombreux modèles et de toutes les couleurs, sur la boutique en ligne. Ainsi, vous n’aurez aucun mal à trouver le modèle parfait qui correspondra à la personne célébrée en ce jour. Sur la boutique en ligne, vous trouverez toutes ces gammes :

Happy Sport

Happy Sport Oval

Happy Ocean et Sport Complications

Happy Sport Joaillerie et Métiers d’art

En parcourant le site web, cela vous donnera une idée au préalable avant de passer commande. Vous trouverez principalement des modèles constitués d’acier inoxydable ou d’or rose.

Cette marque suisse sait se renouveler pour vous offrir le style le plus adapté à votre personnalité, mais également à vos valeurs. En plus d’être dans une démarche respectueuse de l’environnement, celle-ci s’engage dans le processus de Kimberley. Ce dernier assure l’authentification des pierres précieuses.

De ce fait, en optant pour un tel cadeau, vous offrez également une valeur sûre et éthique. En choisissant Chopard, vous pouvez être certain de choisir la qualité et la responsabilité. Tout cela, mêlé à un design des plus parfaits et des plus authentiques. Tous les produits de la marque sont issus du Fairtrade. Donc, la qualité de chaque pièce est contrôlée. Pièce qui est, par ailleurs, écologique, ce qui a tendance à rassurer les consommateurs.