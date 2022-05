Comment réécrire un texte tout en restant naturel ?

La réécriture d’un texte peut être complexe dans certains cas. Il est compliqué de faire du contenu qualitatifs, qui ne soit pas plagié et bien référencé.

Les règles de réécriture élémentaires

Lorsque l’on réécrit ou rédige un texte pour le web, il est important d’avoir un langage naturel pour facilité la lecture. Pour réécrire ou reformuler un texte en restant naturel, il faut prendre soin de certains détails.

Soigner la mis en page et l’orthographe

En rédaction web, il est très important de faire des textes clairs et fluides. La lecture doit se faire rapidement de façon simple. L’écriture naturelle permet ainsi que votre lecture soit agréable et compréhensible.

Pour avoir un beau texte fluide, il faut surveiller la mise en page de celui-ci. Lorsque vous rédigez, reformuler ou réécrivez un article la mise en page est importante pour la rapidité de la lecture, mais également pour dégager une thèse par partie. Cela permettra de situer le lecteur et lui donner les informations principale dans un plan bien recouper. Ainsi, les balises et les mots clés formulés sont essentiels pour des informations clés immédiatement aux lecteurs. Cela permettra également d’être bien référencé sur le moteur de recherche.

L’orthographe, et la syntaxe de votre texte vont aider à s’apercevoir d’une belle qualité rédactionnelle et naturelle. Un texte incompréhensible et avec des beaucoup de fautes d’orthographe ne donnent pas une impression d’écriture naturelle et est peu professionnel.

Un contenu pour les lecteurs

Réécrire un contenu, ou le reformuler, demande de comprendre les idées générales qui composent le texte originel. Cela demande également d’avoir de bonnes reformulations pour exprimer la même chose.

Il est important d’avoir des bons mots clés, mais il ne faut pas en user à l’excès. Les moteurs de recherches peuvent pénaliser la sur optimisation excessive des textes uniquement pour être bien placé. De plus, cela alourdit l’écrit et ne le rend pas naturel. Pour cela, il est important de travailler avec un champ lexical, des synonymes et des expressions très variés. Vous devez garder un langage simple et actuel qui s’adresse aux lecteurs.

Pour réécrire du contenu unique et bon, il est possible d’utiliser des outils spécialisés.

Les outils de réécriture et de reformulation

Il existe de nombreux outils qui permettent de faire de la réécriture et de la reformulation facilement et rapidement.

Les aides à la rédaction web

Ces outils de reformulation de texte sont une véritable aide à la rédaction web. Ils permettent de créer du contenu rapidement. Ces derniers conservent le sens du texte original et vous en propose un reformulé. Ils permettent que vous puissiez gagner du temps, mais aussi d’échapper au plagiat. Ils permettent également qu’un contenu puisse être décliné en plusieurs textes possibles. Vous ferez également un gain d’argent, car vous n’avez pas besoin d’embaucher plusieurs rédacteurs professionnels pour réaliser cette tâche.

Ces outils sont aussi pour produire du contenu sans fautes d’orthographe et avec des formulations variées et intéressantes. Ces dernières peuvent vous aider lors d’une rédaction. Ils vont paraphraser tout en produisant un contenu unique grâce à l’intelligence artificielle. Parmi ces outils, Contenu Unique est l’un des plus performants.

Contenu Unique

Contenu Unique est un outil de reformulation de texte qui est très simple et efficace. Ce dernier génère des contenus uniques qui seront exempts de plagiat. Avec celui-ci vous n’aurez pas à vous préoccuper de la duplicité. Cet outil vous donnera l’inspiration pour tous types d’écrits que ces derniers soient digitaux ou non.

Il est possible de s’inscrire gratuitement et découvrir l’offre gratuite. Toutefois, pour avoir une rédaction illimitée et avec plus d’options et de qualité, il faudra consulter les offres disponibles. En trois clics, vous aurez un contenu original et unique.

Les principales fonctionnalités de cet outil sont :

La vérification de la duplicité

Le mode automatique et manuel

La possibilité d’accéder à un dictionnaire de synonyme riche qui est constamment actualisé. Vous pouvez par ailleurs, importer également votre champ lexical, expressions et synonymes que vous souhaitez.

La possibilité d’exporter sous différents formats

Contenu Unique va générer un texte qui sera au plus proche du sens des phrases et du texte originel. La plateforme s’adresse tant aux écrits, comme les articles, blog, newsletter, ainsi que les écrits plus traditionnels.