Les idées-cadeaux originales pour la Saint-Valentin

Lorsque la Saint-Valentin approche, la question du cadeau est toujours un réel casse-tête. Vous souhaitez faire un cadeau dans un budget raisonnable, mais qui soit tout de même original.

Les cadeaux les plus originaux pour votre partenaire

Vous voulez faire une jolie attention à votre partenaire sans pour autant tomber dans les perpétuelles fleurs et des chocolats. Il est possible de créer la surprise avec votre cadeau ou de régaler votre partenaire.

Les surprises

L’effet de surprise est très important pour éblouir votre partenaire. Pour cela, vous pouvez penser à faire une surprise, autre qu’un restaurant. De plus, les sorties en couple ne se limitent à un seul jour de l’année. Pour faire durer ce plaisir, vous pouvez opter pour offrir un poster à gratter où il y aura 100 dates à faire. Cela vous donnera l’occasion de prolonger cette journée sur plusieurs jours où vous pourrez faire des activités variées.

La Saint-Valentin est aussi l’occasion de redéclarer votre flamme à votre conjoint(e). Vous pouvez faire cela à travers un podcast privé dans lequel vous racontez tout ce que vous avez vécu avec votre partenaire ou juste combien vous l’aimez. Pendant près d’une heure, vous raconterez dans une interview avec une professionnelle cet amour avec votre conjoint.

Votre partenaire pourra alors découvrir ce dernier dans un coffret avec une clé et l’enregistrement.

Les cadeaux gourmands

Vous pouvez souscrire à un panier gourmand pendant quelques mois. Cela permettra à votre moitié de découvrir des produits du terroir, mais aussi artisanaux. Plusieurs entreprises s’engagent également à fournir des produits bio ou sans gluten en fonction des goûts et habitudes de vie de la personne. Vous pouvez offrir le premier panier le jour de la Saint-Valentin et le déguster ensemble. Beaucoup d’entre eux sont accompagnés par une bouteille de vin, l’occasion de trinquer pour l’occasion.

Les albums photos : un cadeau original

Les albums photos sont un bon moyen de créer une vive émotion chez votre partenaire. Ces derniers seront conservés à vie et garderont une empreinte visuelle de votre amour avec votre moitié.

Une touche personnelle à votre cadeau

L’album photo permettra de créer un cadeau personnel et intime qui touchera votre conjoint(e). Avec celui-ci vous aurez l’occasion de vous replonger dans des beaux souvenirs partagés à deux. Il procurera une grande joie à la découverte de ces photos et permettra de les avoir pour toujours. À l’heure ou le numérique stock toutes nos données ainsi que nos photos, il peut être judicieux d’avoir une trace papier qui elle perdura toujours dans le temps.

C’est une touche personnelle et romantique que vous pouvez accompagner par des petits mots doux ou des dates en dessous des photos.

Vous pouvez le créer vous-même si vous avez des mains bricoleuses et artistiques. Toutefois, si ce n’est pas le cas, il y a plusieurs sites internet qui se proposent de créer en quelques clics un bel album photo. Vous pouvez créer un design romantique ou qui ressemblera aux goûts de votre partenaire.

L’album photo 3D

L’album photo 3D est une nouvelle et belle option pour donner une touche d’originalité et de surprise à votre moitié. Redécouvrez vos souvenirs d’une toute nouvelle manière avec des photos qui prennent vie. Il vous suffira d’enfiler des lunettes 3D et le tour est joué.

Pour créer cet album, vous devrez vous rendre sur le site de FlexiLivre et dans la catégorie “Album 3D”. Une fois arrivé, vous pouvez commencer à composer l’album avec vos photos. Il vous suffira de les importer et de les disposer à votre convenance. Vous avez le choix entre plusieurs formats et couverture pour ce livre de souvenirs. On vous recommande de choisir des photos avec les sujets au premier plan et qu’il n’y ait pas trop de matière sur la photo. Cela permettra d’avoir une qualité optimale.

Une fois que vous avez créé votre joli album de souvenir, vous pouvez finaliser votre commande et y ajouter un coffret-cadeaux. Ce dernier est fait en matériaux recyclable avec un beau design. Par ailleurs, l’album est 100 % made in France et l’impression se fait avec du papier PEFC. Les produits de FlexiLivre sont à des prix abordables et sont reçus en 48 h.