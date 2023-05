Reverse Contrast : ne camouflez plus vos racines, voici la solution idéale pour votre coiffure !

Au fil des décennies, les tendances ont clairement évolué, les femmes ont pu adopter de ce fait de nombreuses coiffures aussi sympathiques les unes que les autres. Si certaines ont été mises de côté, d’autres connaissent un franc succès et cela semble être le cas pour le Reverse Contrast que nous avons pu repérer sur le site de Femina. Le concept est très simple puisqu’il ne faut plus camoufler les racines, mais les sublimer.

La coloration met à l’honneur vos racines

Lorsque vous réalisez une couleur que ce soit à la maison ou chez le coiffeur, vous constatez rapidement que le principal problème s’articule autour des racines. Ces dernières se dévoilent très rapidement et votre coiffure ne ressemble plus à celle que vous espériez. Il faut alors envisager un kit pour camoufler les racines, mais, désormais, ce n’est plus nécessaire grâce au Reverse Contrast. Il s’agit tout de même d’un choix audacieux qui vise à mettre en avant vos racines.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SCOTTSDALE, AZ | HAIR ARTIST (@alyssamikaylahair)

Vous avez alors plusieurs choix, le premier est plutôt simple puisque vous laissez vos cheveux pousser et les racines se dévoilent .

. Bien sûr, le contraste sera plus ou moins important en fonction de la teinte choisie pour votre coloration.

Il est aussi possible d’adopter un autre format en choisissant une couleur pour les longueurs et une autre pour les racines.

De ce fait, sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars comme Billie Ellish ont adopté ce Reverse Contrast.

Dans ce dernier cas de figure, il est particulièrement voyant, il faudra alors assumer les racines vertes par exemple alors que le reste de la coiffure est plutôt foncé. Il s’agit d’un Reverse Contrast extrême que certaines femmes pourraient tout de même apprécier. Avec les confinements, les restrictions et le couvre-feu, certaines Françaises ont décidé de changer leur quotidien et d’adopter une nouvelle coupe de cheveux.

Le renouveau semble être très présent sur Internet, les femmes n’hésitent pas à changer de look pour adopter des styles plus vitaminés. Il n’est donc pas surprenant que les coiffures de ce genre se retrouvent sur le devant de la scène. Une petite recherche sur Instagram sera suffisante pour découvrir quelques photos mettant en avant le Reverse Contrast.

Prenez rendez-vous avec votre coiffeur pour cette coiffure

Bien sûr, si vous ne possédez pas de compétences dans le domaine de la coiffure, il est clairement judicieux de vous rendre chez le coiffeur. Certes, avec le confinement et le couvre-feu, cela peut être assez difficile, mais c’est la seule façon d’avoir un rendu sympathique. Vous aurez alors des racines plus ou moins marquées avec une couleur fluo ou classique comme le blond. Vous aurez ensuite une teinte foncée pour le reste des longueurs. Il s’agit d’un Reverse Contraste puisque le contraste est finalement inversé. Au lieu d’avoir des racines foncées, elles peuvent être claires, le rendu est alors très différent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BILLIE EILISH (@billieeilish)



Toutes les teintes semblent être envisagées avec notamment du rose au niveau des racines et du gris pour le reste des longueurs. Le but est de toujours avoir une couleur sombre et une autre plus claire afin de créer un contraste marqué. En effet, vous n’aurez pas un fondu, mais bien une démarcation afin de mettre en valeur les deux teintes. Tous les looks sont alors possibles, certaines femmes optent pour un format un peu plus soft avec des racines claires et seulement une pointe de folie pour le reste des cheveux avec du violet ou du rose.