Les montres classiques ont toujours la cote, mais elles ont trouvé un sérieux concurrent avec les montres connectées. Celles-ci sont de plus en plus prisées par de nombreux technophiles, qui voient en elle bien plus qu’un accessoire de monde. Elles accompagnent les smartphones et, comme c’est indiqué par leur nom, permettent de rester connecté en jetant simplement un coup d’œil à son poignet. Faire son choix peut être ardu, c’est pourquoi on vous indique ici comment choisir sa première montre connectée.

Identifier clairement ses besoins

Avant de commencer à vous intéresser aux différents modèles qui existent sur le marché, vous devez commencer par bien identifier vos besoins et vos attentes concernant votre futur achat. Acheter une montre connectée, c’est très bien. Encore faut-il savoir ce que vous allez en faire !

Comme pour choisir un bijou, une montre doit répondre à de nombreux critères pour celui qui va la porter

Pour rappel, un appareil de ce type permet bien sûr de connaître l’heure, tout comme une montre classique. Néanmoins, cela n’est pas son principal intérêt. Grâce à lui, son propriétaire peut être averti de l’arrivée d’un SMS ou d’un appel. Il est également possible de contrôler la musique diffusée dans ses écouteurs ou même, pour certains modèles, de payer ses courses.

Vous savez sans doute que les montres connectées permettent aussi d’avoir des informations sur son activité physique : cela peut être le nombre de pas, le suivi de son sommeil ou encore le nombre de calories brûlées dans une journée. Sachez que ces fonctions sont remplies par les bracelets connectés. Si ce sont les seules qui vous intéressent, il n’est pas nécessaire de vous procurer une montre.

Si vous êtes en quête d’une extension de votre smartphone, les montres sont faites pour vous. Certaines sont plutôt destinées à un usage citadin, et d’autres vous permettront d’avoir un véritable suivi approfondi de vos activités sportives. Vous devez par ailleurs vous interroger sur la fréquence à laquelle vous pourrez la recharger, car l’autonomie varie selon les modèles.

Prendre en compte l’aspect esthétique et les fonctionnalités

Les montres connectées ont souvent la réputation de ne pas pouvoir gagner la bataille de l’esthétique face aux modèles à quartz ou automatiques. C’était peut-être vrai à une époque, mais cela n’est plus le cas. Pour bien choisir votre montre, prenez en compte vos préférences. La matière dans laquelle est fabriqué le bracelet peut varier, tout comme la forme du cadran.

Certaines marques s’inspirent des codes classiques de l’horlogerie et proposent des montres hybrides. Elles sont équipées d’aiguilles à la place d’un écran, mais disposent de certaines fonctionnalités connectées. Bien sûr, celles-ci sont logiquement moins nombreuses que pour les modèles avec un écran tactile.

Les fonctionnalités peuvent être nombreuses, mais chaque montre a ses caractéristiques propres. En fonction de vos besoins, vous devez déterminer lesquelles correspondent le plus à vos attentes.

Si vous voulez utiliser votre appareil pour aller nager et avoir un suivi de votre activité, il faut évidemment que celui-ci soit étanche. Si vous désirez être toujours connecté, il peut être judicieux de sélectionner une montre qui intègre une connexion 4G.

Ne pas oublier de considérer son smartphone

Les montres connectées ne sont pas pensées pour être utilisées seules. Leur usage se fait en symbiose avec le smartphone de leurs propriétaires. Vous savez probablement que certaines marques font en sorte que leurs montres ne puissent pas fonctionner avec un smartphone d’une autre marque. Si vous êtes dans cette situation, il s’agit d’un élément que vous devez forcément prendre en compte.

Même une montre susceptible de fonctionner avec plusieurs marques de smartphones s’accompagne d’une configuration minimale requise pour celui-ci. Si votre téléphone date de plusieurs années, il est probable qu’une montre connectée récente ne puisse pas fonctionner avec. Vous serez par conséquent dans l’obligation d’en acheter un nouveau.