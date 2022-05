Les idées de cadeaux pour un proche

Lors d’un anniversaire, vous souhaitez faire un cadeau d’amitié à l’un de vos proches. Vous êtes tout seuls ou à plusieurs à vouloir lui trouver un présent original. Parfois, les cadeaux qui ont le plus de valeur sont ceux qui vont être les plus personnels. Ainsi, misez tout sur un cadeau qui témoignera de l’amour que vous portez à votre ami(e).

Les cadeaux souvenirs

Vous n’avez pas forcément d’idée de matériel ou de budget, mais vous souhaitez marquer le coup à l’occasion de l’anniversaire de votre ami. Pour cela, misez sur une surprise qui fera office de souvenir.

Une activité en commun

Si vous êtes plusieurs sur le même cadeau, il peut être très intéressant d’offrir à votre proche une sortie ou activité spéciale. En fonction de ses goûts, vous pouvez lui offrir une activité d’aventure comme du rafting ou encore un saut en parapente. Si la personne aime les sensations, vous pouvez lui acheter une place pour un parc d’attraction.

Vous créerez ainsi des souvenirs tous ensemble lors de ces activités. Vous pouvez également lui offrir un moment de convivialité avec la découverte d’une activité culturelle ou la visite de cave à vin.

Ce sont des moments appréciés et qui peuvent être partagé avec la personne.

Un concert ou évènement sportif

Si vous voulez marquer le coup vous pouvez aussi choisir de le faire avec un évènement. Cela peut être un concert, un spectacle humoristique, de danse, etc. En fonction de ce que la personne aime, vous pouvez faire la différence en choisissant un moment qu’elle appréciera. Vous pouvez aussi penser à un évènement sportif dans le cas où il s’agit d’une personne férue de sport.

Les cadeaux personnalisables

Vous pouvez également miser sur un cadeau personnalisable. Cela fait toujours toujours un bel effet à celui qui le reçoit.

Personnalisez un cadeau

Vous pouvez opter pour plusieurs types de cadeaux à personnaliser. Il est possible d’opter pour du texte :

Un t-shirt, un sweat-shirt avec une référence ou une photo avec votre ami(e)

Des chaussettes où vous pouvez arborer une belle tête, la vôtre ou celle de votre ami(e).

Des serviettes de bains. Vous pouvez les personnaliser avec le prénom de votre proche ou y mettre des photos souvenirs de ce dernier avec ses amis.

Un album photo

L’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à votre ami sont les vieux souvenirs qu’il ne pourra pas oublier. Pour cela, vous pouvez opter pour un livre photo personnalisable. Que vous le fassiez à la main ou par internet, cela fera grandement plaisir à celui qui le recevra. C’est un cadeau avec peu de budget et pourtant une très grande valeur sentimentale.

Ainsi, regroupez toutes les photos souvenirs, des amis de celui dont on fête le jour et créer un album souvenir impactant. Vous pouvez y ajouter des photos vieilles comme des plus actuelles pour voir l’évolution. Cela suscitera l’émotion auprès de votre proche. Ces souvenirs seront figés sur papier et il pourra les conserver à vie.

Si vous commandez un livre personnalisé en ligne, opter pour un produit FlexiLivre très original qui est l’album photo 3D.

Le livre photo 3D de FlexiLivre

Celui-ci est un cadeau idéal pour se plonger de différentes manières dans vos photos. Le but de ce produit est que vos souvenirs deviennent réalité. Pour cela, il faudra enfiler des lunettes 3D. Grâce à la technologie et l’impression de FlexiLivre vous pourrez donc découvrir vos photos dans une nouvelle perspective.

Il ne vous suffira que de quelques clics pour créer ce livre unique. Vous pourrez choisir le format et la couverture qui vous plaisent. Puis, vous n’aurez qu’à importer vos photos et le tour est joué. Choisissez minutieusement ces dernières pour que la qualité du rendu soit optimale. Vous pourrez recevoir le cadeau dans les 48 h après la commande. Il est également possible de le faire livrer chez votre ami(e). Les albums photos FlexiLivre sont 100 % made in France.

Vous avez la possibilité d’ajouter un coffret-cadeau pour emballer ce beau livre. Ce dernier est conçu à base de matériaux recyclés et est recyclable par la suite.