Bien choisir sa société de déménagement

Le déménagement peut être une étape compliquée et stressante. Bien souvent, vous avez besoin d’une société de déménagement pour vous aider à organiser tout cela. Elle vous présentera ses différentes prestations et fera en sorte qu’au jour J tout se passe dans les meilleures conditions.

Les critères pour bien choisir la société de déménagement

Il faut prendre en compte quelques critères avant de faire votre choix pour une société de déménagement. Avec demenageur.com, vous pourrez trouver des professionnels qu’il vous faut et compétents.

Optez pour une entreprise fiable

Assurez-vous que l’entreprise est fiable. Vérifiez que l’entreprise travaille en toute légalité et qu’elle a des années d’expertise. Fiez-vous à leur site internet, leur devis, mais aussi en regardant les commentaires et avis sur internet. Vous pouvez également vérifier que la société est titulaire d’une certification NF. Cela permettra de voir la qualité et le professionnalisme de l’entreprise.

Demandez les tarifs des formules

Vous pouvez aussi demander des devis et les tarifs des différentes prestations. Faites des comparaisons entre les différentes sociétés. Vérifiez les cohérences des tarifs entre eux. En somme, chaque entreprise a 3 types de formules :

Économique

Standard

Premium

Toutefois, chaque entreprise peut diverger et avoir des spécificités qui lui sont propres. Dans chaque prestation, vérifiez : les tarifs de transports, la main d’œuvre et la location du matériel.

Ainsi, la formule est une des choses les plus importantes à vérifier. En fonction du volume de votre déménagement et de vos besoins, on vous proposera une prestation adéquate.

La formule économique s’occupe des services de bases que sont : la manutention et le transport. La formule classique ou standard quant à elle se charge d’emballer les objets fragiles, de la manutention et du transport. Dans les deux cas, vous devrez emballer presque toutes vos affaires.

Enfin, si vous ne pas gérer ce déménagement vous-même, qu’il est très conséquent et que vous en avez les moyens, vous pouvez prendre la formule de luxe. Cette dernière prend en charge tous les services. Cela peut être les services d’avant déménagement à pendant et après. Ainsi, elle s’occupe de l’emballage et du déballage. La société de déménagement peut s’occuper dans les cas là des démarches administratives pour le jour J.

Les déménagements à l’étranger

Si vous déménagez à l’étranger, cela est encore différent. Vous devrez anticiper plusieurs choses. Il y aura très certainement des démarches administratives à faire.

Les choses à prendre en compte

Dans le cadre d’un déménagement à l’étranger, vous serez peut-être amené à parler à d’autres intermédiaires notamment si le transport est en bateau. Vous devez aussi vous poser plus de questions, car il s’agit d’une grosse étape qui entraine des coûts importants.

Vous devez regarder avec attention la prestation que l’on vous propose et ce que cela comprend. Prenez donc soin de regarder les services, notamment sur le transport et la réception dans le pays. Regardez également les conditions de transport, si vous avez un container individuel ou collectif, etc. Vous devez aussi être au courant des délais de réception.

Regardez également la réputation de l’entreprise que vous aurez choisi, à l’étranger. Comme pour un déménagement intramuros, il est important de faire plusieurs devis pour comparer les prix et les prestations.

Dans tout déménagement prenez soin de vos affaires et renseignez-vous auprès des différentes garanties que vous aurez en cas d’endommagement. Si vous souhaitez avoir plus de sécurité, souscrivez à une assurance pour cette étape.

Ainsi, la société de déménagement doit s’assurer de bien répondre à ce genre de questionnement et vous donner des réponses clairs concernant les formalités, les services et les prix.

Le déménagement à l’international : bien plus coûteux

Par rapport au national, le déménagement à l’international est bien plus coûteux. Celui-ci coûte cher, notamment en fonction du volume de déménagement à transporter. Le transport est également ce qui va coûter le plus cher. Cela dépend également du pays du pays destinataire. Le transport que vous choisirez sera aussi ce qui déterminera un prix plus élevé qu’un autre.

En règles générales, c’est la voie maritime qui est la moins coûteuse. Le transport en avion est ce qu’il y a de plus cher. S’il est possible de faire le transport par voie routière, cela est également une solution moins coûteuse.