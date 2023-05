Album photo de grossesse : nos idées pour un livre photo réussi

Être enceinte est probablement la plus belle et la plus importante des étapes pour une femme, chaque grosse est unique et ce que l’on vit et ressent durant ces 9 mois l’est tout autant. Il se passe énormément de choses en 9 mois et tous les moments qui vous sont chers doivent être gravés à jamais dans votre mémoire, alors pourquoi ne pas faire un album photo ?

Les différentes étapes pour concevoir votre album photo

Tout d’abord, faites un tri parmi toutes vos photos afin de garder celles qui vous plaisent le plus et bien évidemment les plus réussies, le cadrage, la netteté de la photo ou encore la luminosité. Si jamais vous voulez éviter ces étapes ou que vous voulez être sûr d’avoir de belles photos nettes, prenez un photographe professionnel.

Ensuite, trouvez le support idéal de votre album photo, cela peut être un livre photo carré, en paysage, ou bien portrait, un livre photo mosaïque ou encore un carnet photo, vous pouvez choisir le format qui vous plaît.

Une fois le support choisi, vous devez définir le thème de votre album dans le but de créer un livre photo qui vous ressemble. Vous n’avez plus qu’à vous occuper de la mise en page de vos photos, les disposer comme bon vous semble, vous pouvez par ordre chronologique, par exemple.

Créez votre livre photo à votre image. Pour plus de simplicité, il est tout à fait possible d’opter pour un album photo en ligne, avec des thèmes prédéfinis, et personnalisables à l’infini.

Quelques idées d’albums photo

Afin d’immortaliser chaque étape de votre grossesse durant ces 9 mois, voici quelques idées pour 4 albums photo :

Le livre photo mosaïque

Ce livre donnera une magnifique vision de votre maternité avec ses 9 petites lucarnes qui sont en couverture. Vous pouvez prendre une photo par mois jusqu’à votre accouchement, toutes ces photos retraçant votre grossesse durant ces 9 mois.

Voici un petit conseil pour réussir à immortaliser votre ventre ; choisissez une splendide tenue qui mettra en valeur votre ventre et mettez-la à chaque cliché que vous prendrez pour qu’il y ait une sorte de continuité dans l’avancement de votre grossesse. Vous pouvez aussi écrire sur chaque cliché à combien de semaines, vous êtes !

Le livre photo carré

Ce type d’album est idéal pour y mettre tous les merveilleux moments que vous aurez passés lors votre grossesse. Vous pouvez y mettre les toutes premières échographies, les emplettes pour le bébé, des photos de sa future chambre (faire un avant/après), mettre certaines photos que vous aurez faites chez un photographe professionnel, etc. Cela vous fera de beaux souvenirs que vous raconterez à votre enfant lorsqu’il sera plus grand.

Le carnet photo

Le carnet photo est parfaitement conçu pour faire une sorte de journal intime dans lequel la maman exprime chacun de ses ressentis durant sa grossesse. Il est important de garder le souvenir de tous les moments importants de votre grossesse.

Cependant, il est tout aussi essentiel de se rappeler vos émotions que vous ne reverrez plus jamais dans votre vie, vos ressentis, vos émotions sont uniques. Et, même lors de votre seconde grossesse, vous ressentirez différentes émotions de la première, car chaque grossesse se vit et se ressent différemment.

Le livre happy moments

Ce petit album est un album à faire sous format portrait ou paysage, cela dépendra de l’angle que vous souhaitez avoir sur la photo. C’est dans cet album que vous pourrez y mettre les derniers instants, par exemple, avec votre bébé dans le ventre avant qu’il ne montre le bout de son nez.