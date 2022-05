Pourquoi utiliser un outil de reformulation ?

En rédaction, il est possible de devoir écrire beaucoup de contenus à produire sur des sites web. De plus, bien souvent les rédacteurs doivent écrire plusieurs écrits sur une même thématique. Pour éviter des problèmes de duplicité, il est possible d’utiliser des outils de reformulation.

L’outil de reformulation : une aide pour la rédaction

L’outil de reformulation permet d’apporter une réelle assistance aux rédacteurs. Reformulez vous-même peut être quelquefois un peu long et redondant. L’outil va permettre de générer un texte en un rien de temps.

Un outil pour échapper à la duplicité

Lorsque l’on écrit beaucoup de contenus, notamment autour des mêmes idées et thèmes, il est compliqué de ne pas faire de contenu dupliqué. Grâce à l’outil de reformulation, une réécriture originale sera générée. Ce type d’outil permet d’échapper au plagiat. Il utilise la paraphrase et la réécriture pour s’approcher au mieux de la thématique. Le logiciel détectera le taux de duplicité pour rendre un contenu unique.

Échapper à ce problème de duplicité vous permettra de ne pas avoir de sanction de Google. Celles-ci peuvent avoir de grandes conséquences comme d’être blacklisté par le moteur de recherche.

Avoir un texte de qualité en un rien de temps

Vous aurez un texte généré qui sera fait en quelques clics et qui sera de très bonne qualité. Lorsque vous rédigez sur plusieurs sujets à la fois, vous êtes susceptibles de vous répéter et parfois même de reprendre des phrases telles quelles sans le vouloir.

Les textes qui seront générés par l’outil de reformulation vont être créés de façon à être bien positionné sur le moteur de recherche et de gagner en visibilité. Pour cela, il y aura des titres et mots clés pertinent.

Vous obtiendrez un texte clair et de qualité. C’est une manière efficace d’avoir une quantité de textes en peu de temps. De plus, il n’est pas nécessaire de procéder à des relectures à l’inverse des écritures de rédacteurs.

Un gain d’argent

Avec ce type d’outil, vous ferez à la fois un gain de temps, et d’argent. En effet, quel que soit le type de texte et sa complexité, ce type d’outil est assez performant pour être de qualité.

La rédaction de contenu est bien plus chère que d’avoir un outil de reformulation de texte. Au fil du temps, cela ne représente pas la même chose en termes de coûts. En effet, les agences qui s’occupent des contenus rédactionnels web ont des prestations sur leur nombre de mots. Ces dernières travaillant souvent avec des délais assez justes, elles facturent assez chères.

Si donc vous êtes une entreprise et vous souhaitez faire des économies, vous pouvez opter pour un outil de reformulation comme Contenu unique. La plateforme est également un bon outil pour d’autres utilisateurs comme les étudiants ou professionnels. Cela peut être une aide à la rédaction d’écrits traditionnels.

Un outil de reformulation : Contenu Unique

Avec Contenu Unique, vous pourrez avoir des contenus uniques. Vous n’avez plus à vous soucier des problèmes de duplicité et de plagiat. Avec cet outil, vous aurez l’occasion de générer des textes en trois clics. Cela pourra se faire de manière automatique ou manuel. Ainsi si vous avez des descriptions de produits, articles ou journaux que vous souhaitez rédiger rapidement, Contenu Unique est fait pour vous.

La plateforme s’assure d’un écrit de qualité. Ses fonctionnalités sont :

La vérification du taux de duplicité

Les modes automatiques et manuel

Les dictionnaires globaux et les dictionnaires personnalisés. Cela veut dire que la plateforme met à disposition un large panel de vocabulaire, mais que vous pouvez également apporter votre dictionnaire personnel.

Les dictionnaires vont s’occuper également de gérer la pluralité et le genre. Cela permettra qu’il n’y ait pas de fautes d’accords s’il y a des remplacements de mots.

La gestion des variables

Les vidéos pédagogiques. Ces dernières vous apprendront à vous servir de l’outil.

Ainsi, Contenu Unique vous assure des écrits de qualité. Elle fera tout pour s’approcher au mieux du sens que vous voulez donner à votre texte. La plateforme continue de se développer pour être toujours plus performante et pointue. Son but est d’être d’une réelle aide à la rédaction et de donner de la visibilité aux écrits.