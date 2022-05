Comment organiser correctement le déménagement d’une entreprise ? 

Faire un déménagement n’est jamais une tâche facile. Cette étape est déjà stressante lorsqu’il s’agit de son foyer, la tâche est d’autant plus rude lorsqu’il est question d’un déménagement d’entreprise. Pour pouvoir faire cette étape en toute tranquillité, il faut avoir une bonne organisation.

La préparation du déménagement de l’entreprise

La préparation du déménagement de l’entreprise vers des nouveaux locaux doit se préparer longtemps à l’avance. La préparation en amont permettra que le jour J se passe correctement.

Informez vos collaborateurs

Il est important d’informer longtemps en avance vos collaborateurs pour que ces derniers puissent préparer avec le reste de l’équipe le déménagement. Chacun doit savoir de quoi il doit s’occuper et personne ne peut être pris au dépourvu. Il est également important que vos salariés puissent digérer la nouvelle d’un départ des locaux et s’y préparer. Il est aussi important que ce déménagement soit vu avec eux pour des questions de clauses de mobilité dans le contrat.

Vous devez non seulement prévenir vos collaborateurs, mais aussi les autres intervenants directs avec votre entreprise. Cela peut être vos fournisseurs, prestataires ou encore partenaires. Ces derniers ont besoin de connaitre vos nouvelles coordonnées. Vos clients sont aussi des acteurs importants relié à votre entreprise, il est donc important de les tenir informés de votre vie d’entreprise.

Ainsi pour communiquer votre nouvelle adresse, vous pouvez l’inscrire dans votre site internet ou encore adresser une newsletter. Il faut également demander à la Poste de rediriger votre courrier pour ne perdre aucun papier important qui pourrait arriver après le déménagement.

Respectez les délais que l’on vous impose

Lorsque vous ferez l’annonce de ce départ, mais aussi que vous avez trouvé les nouveaux locaux, vous devrez faire votre préavis. Comme pour un logement, vous devez faire une lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires. En règles générales dans un cadre commercial, les baux demandent six mois de préavis. Toutefois, cela peut varier en fonction des bailleurs et des locaux.

Vous devez être sûr de votre choix, car les retours en arrière sont peu possibles une fois l’acte signé. Ainsi, l’étape de choix des nouveaux locaux doit être murement réfléchie et vous devez être sûr de pouvoir y accéder au moment où vous partirez des premiers locaux.

Choisissez une bonne entreprise de déménagement

Une fois que vous avez effectué les étapes mentionnées auparavant, vous pouvez vous concentrer sur la partie plus pratique. Pour votre déménagement, vous aurez besoin d’une société de confiance pour le déplacement de vos documents administratifs et votre matériel.

Faites des comparaisons de devis des déménageurs

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, le déroulement est le même. Vous devez choisir une entreprise en fonction de la qualité de ses services, mais aussi de son prix. Pour cela, faites faire plusieurs devis et comparez-les.

Vous devez comparer les prix en fonction des différentes formules et prestations de la société de déménageurs. Vous pouvez passer par www.demenageur.com pour effectuer des devis en ligne. Grâce à ce site, vous aurez l’occasion d’avoir une estimation assez précise du coût du déménagement et des services proposés. On vous proposera les meilleurs professionnels disponibles dans votre région.

De plus, demenageur.com s’engage à vous donner une réponse rapide et de vous contacter pour plus de détails sur votre projet.

Vous pourrez par la suite choisir le devis le plus cohérent avec votre situation et bloquer une date. Veillez à choisir une date qui ne soit pas pendant des festivités ou jours fériés. La facturation peut être bien plus chère.

L’entreprise de déménagement facilite cette étape

En effet, si vous faites appel à une entreprise de déménagement, vous aurez l’occasion d’avoir un professionnel qui s’occupera de toute la logistique. Ainsi, ce dernier pourra venir plutôt dans les semaines précédentes pour organiser l’étape et la rendre efficace le jour J.

De plus, ces professionnels sont de bons conseils et aident l’équipe à préparer tout cela sereinement. Pour ne rien oublier ces derniers ont souvent une check list de l’inventaire du mobilier et de l’organisation du jour J.

Ils sauront également comment s’équiper et quels véhicules prendre pour que le transport soit le plus pratique possible. Leur but est d’optimiser le temps et de faire le transport rapidement.