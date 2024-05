Les lunettes d’Iron Man enfin disponibles ? Google dévoile un produit qui va révolutionner votre vie !

Découvrez comment Google transforme la science-fiction en réalité avec Projet Astra !

Google vient de conclure son I/O 2024, et l’un des moments forts de l’événement a été la révélation de Projet Astra. Ce projet offre une vue contextuelle de votre environnement, similaire aux lunettes EDITH utilisées par Tony Stark et Spider-Man dans les films Marvel. Projet Astra combine le viseur de votre appareil photo avec un chatbot réactif pour répondre à toutes vos questions sur l’environnement qui vous entoure à ce moment précis.

Une démonstration captivante du Projet Astra

Lors de la démonstration, Google a également montré Projet Astra fonctionnant sur une paire de lunettes intelligentes, suscitant de nombreuses réactions. Cet article explore toutes les fonctionnalités d’IA de Projet Astra, ses cas d’utilisation et d’autres détails pertinents.

Les similitudes entre Project Astra et les lunettes EDITH

Google a qualifié Astra de « l’avenir des assistants IA. » Il agit comme un outil d’IA universel qui peut « aider dans la vie quotidienne. » Le but est d’être rapide et conversationnel avec l’utilisateur avec peu de décalage. Cette fonctionnalité pourrait sembler similaire aux lunettes Ray-Ban de Meta. Cependant, Google souhaite éliminer les décalages que de nombreux utilisateurs de Ray-Ban rencontrent lors du téléchargement de fichiers vidéo.

Google a également présenté une vidéo de l’IA Gemini dans Projet Astra identifiant et expliquant des parties de code sur un moniteur. L’IA explique à l’utilisateur le quartier dans lequel il se trouve, basé sur la vue depuis la fenêtre, similaire aux fonctionnalités des lunettes EDITH.

L’assistant personnel intégré dans les lunettes

Dans la démo, une femme demande où elle a égaré ses lunettes fonctionnant avec Projet Astra. Le chatbot a rapidement répondu à ses questions sur ce qu’elle voyait, l’aidant avec des diagrammes techniques.

De manière surprenante, les lunettes avaient également des caméras à bord pour agir comme une interface visuelle pour les utilisateurs, similaires aux lunettes EDITH. Les lunettes ont ensuite scanné les environs de l’utilisateur pour voir les choses comme un compagnon. La personne dans la vidéo a ensuite posé diverses questions à Astra, et une forme d’onde a été affichée pour indiquer qu’elle écoutait. Astra a répondu correctement à toutes les questions en temps réel.

Une interface utilisateur intuitive et réactive

Des sous-titres à l’écran des questions de l’utilisateur et de leurs réponses pouvaient être vus et lus à haute voix pour le porteur. À première vue, Google semble avoir inclus un microphone et un haut-parleur avec les lunettes. Cependant, le reste de ses spécifications est encore inconnu.

Nous avons seulement vu un bref aperçu de la technologie portable dans la vidéo. Les lunettes avaient une monture noire simple et ne ressemblaient en rien à Google Glass, lancé il y a plus de dix ans. Google a également assuré que ces capacités d’IA arrivent plus tard cette année avec Gemini AI. Cependant, aucune mention de la date de sortie des lunettes intelligentes n’a été faite.

Projet Astra et ses implications pour le futur

Les lunettes EDITH de Tony Stark étaient un rêve pour de nombreux fans de Marvel, et Google semble être sur le point de réaliser ce rêve avec Projet Astra. Imaginez un assistant personnel intégré dans vos lunettes qui peut répondre à vos questions et vous aider dans vos tâches quotidiennes.

Un pas vers l’avenir avec Gemini AI

Avec l’intégration de Gemini AI, Projet Astra promet d’offrir une expérience utilisateur fluide et réactive. La possibilité de comprendre et d’expliquer le code, d’analyser les environs et de répondre aux questions en temps réel place cette technologie à la pointe de l’innovation.

Une technologie prometteuse pour les années à venir

Alors que nous attendons plus de détails sur la sortie des lunettes intelligentes, une chose est claire : Google est prêt à transformer notre manière d’interagir avec le monde. Projet Astra pourrait bien être l’avenir des assistants personnels, rendant nos vies plus connectées et informées que jamais.

Source : Chaine Youtube Google