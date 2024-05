L’Amazfit T-Rex Pro à moitié prix : La montre connectée ultra résistante boostée par une technologie révolutionnaire !

Ne manquez pas cette offre incroyable sur l’Amazfit T-Rex Pro !

Certaines personnes considèrent les montres connectées comme des assistants indispensables au quotidien, tandis que d’autres les utilisent principalement pour le suivi sportif. L’Amazfit T-Rex Pro est conçue pour répondre aux besoins de ces deux catégories. Reconnue pour sa grande robustesse, cette montre connectée sportive voit son prix chuter de 169,90 euros à seulement 84,30 euros sur AliExpress.

Amazfit : une marque dédiée au sport et à la santé

Amazfit, une jeune marque chinoise spécialisée dans les wearables, se distingue par son excellent rapport qualité-prix. La T-Rex Pro, commercialisée en 2021, est particulièrement réputée pour sa robustesse. La montre a passé une quinzaine de tests de résistance conformes aux normes militaires. Actuellement, l’Amazfit T-Rex Pro est disponible à moitié prix, une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de montres connectées robustes.

Les caractéristiques de l’Amazfit T-Rex Pro

La T-Rex Pro est une montre excessivement robuste, offrant un suivi varié des activités sportives et une excellente autonomie. Habituellement vendue à 169,90 euros, elle est maintenant en promotion à 84,30 euros sur AliExpress. Si cette offre n’est plus disponible, il est conseillé de vérifier régulièrement pour d’autres promotions sur l’Amazfit T-Rex Pro.

Un design robuste mais fonctionnel

Bien que la T-Rex Pro ne soit pas dotée d’un design particulièrement esthétique, elle est conçue pour être durable et fonctionnelle. Son boîtier de 47,7 mm, en plastique robuste, lui confère une étanchéité jusqu’à 10 bar et une résistance aux températures extrêmes, allant de -40 °C à 70 °C. Si elle manque de discrétion, elle est idéale pour ceux qui recherchent une montre capable de résister aux conditions les plus difficiles.

Un écran OLED performant

L’Amazfit T-Rex Pro est équipée d’un écran OLED de 1,3 pouce avec une densité de pixels de 277 ppp et un mode Always-On. Un capteur de luminosité ambiante ajuste automatiquement la luminosité de l’écran, bien qu’il puisse être difficile à lire en plein soleil. Côté autonomie, la montre peut tenir jusqu’à 18 jours selon le constructeur. Durant notre test, elle a tenu jusqu’à 10 jours, ce qui reste excellent par rapport à d’autres smartwatches haut de gamme.

Un suivi sportif détaillé

L’Amazfit T-Rex Pro dispose de nombreux capteurs, tels qu’un gyroscope, un accéléromètre, un capteur géomagnétique et un capteur de suivi biologique PPG pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Elle peut suivre une centaine de disciplines sportives, ainsi que le sommeil et le stress. Cependant, le suivi GPS est perfectible et la montre ne permet pas de gérer le défilement de playlists musicales.

Des limitations logicielles à prendre en compte

Le principal point faible de l’Amazfit T-Rex Pro réside dans son logiciel basé sur le système d’exploitation RTOS. Bien que l’affichage soit clair, la navigation dans les menus peut être déroutante. De plus, il est impossible d’installer des applications tierces, de passer des appels ou de profiter du paiement sans contact. La personnalisation est également limitée, et tous les éléments de suivi sont accessibles uniquement via l’application Zepp.

Un rapport qualité-prix imbattable

L’Amazfit T-Rex Pro est une montre connectée qui offre une robustesse exceptionnelle et un suivi sportif complet à un prix très compétitif. Bien qu’elle présente quelques limitations logicielles, ses performances en matière de suivi de la santé et des activités sportives, ainsi que son autonomie, en font un choix judicieux pour ceux qui recherchent une smartwatch durable et fiable.

Où acheter l’Amazfit T-Rex Pro ?

Actuellement disponible à moitié prix sur AliExpress, l’Amazfit T-Rex Pro représente une excellente affaire pour les amateurs de montres connectées robustes et performantes. Avec ses caractéristiques avancées et son prix attractif, cette montre est un choix idéal pour les sportifs et les aventuriers.

La montre connectée ultime ?

L’Amazfit T-Rex Pro est une montre connectée qui combine robustesse, polyvalence et performance. Que vous soyez un sportif aguerri ou simplement à la recherche d’un assistant quotidien fiable, cette montre répondra à tous vos besoins. Ne manquez pas cette occasion de l’acquérir à un prix réduit et de bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités.