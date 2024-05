Free a-t-il menti sur sa 5G ? Découvrez la décision explosive du tribunal !

Le tribunal tranche sur la vérité de la 5G de Free – découvrez le verdict !

En revendiquant « le plus grand réseau 5G en France », Free Mobile a attiré l’attention et la colère d’Orange. L’opérateur historique a accusé son rival de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale, ce qui a conduit à une assignation devant le tribunal de commerce de Paris au début de 2021. Cette bataille judiciaire s’est finalement soldée cette semaine.

Les chiffres de la couverture 5G

En 2021, Free Mobile affirmait proposer le plus grand réseau 5G en France, couvrant 94 % du territoire, contre seulement 60 % pour Orange. Mais comment Free a-t-il atteint un tel chiffre si rapidement ? L’opérateur a simplement basculé son réseau 700 MHz (4G) en 5G. Cette astuce a permis d’accélérer la couverture cellulaire, bien que les débits réels ne soient pas aussi impressionnants que ceux attendus de la 5G.

Le reproche d’Orange

Orange a choisi d’utiliser des bandes de fréquence plus hautes, synonymes de débits plus élevés. Cependant, ce déploiement est beaucoup plus lent. Estimant que Free vendait de la « fausse 5G », Orange a assigné son concurrent au tribunal de commerce de Paris en février 2021. Orange soutenait que les pratiques de Free trompaient les consommateurs sur la qualité réelle du service.

Le verdict du tribunal

Le tribunal de commerce de Paris a rendu son verdict cette semaine. Selon le jugement consulté par La Tribune, il est indéniable que Free possédait le plus grand nombre de sites 5G. La communication de Free et de Xavier Niel sur la couverture 5G ne constitue pas une tromperie sur les qualités substantielles de son réseau, même sans précision des débits associés à chaque bande de fréquence.

Orange débouté de sa demande

Le tribunal a donc rejeté les accusations de pratiques commerciales trompeuses. En conséquence, Orange est débouté de sa demande et devra verser 150 000 euros à Free. Surpris par ce jugement, Orange ne compte cependant pas en rester là. L’opérateur affirme que cette décision, qui se concentre uniquement sur la couverture géographique du territoire, va à l’encontre de la clarification pour les consommateurs sur les véritables avantages et caractéristiques de la 5G.

La position d’Orange et ses perspectives

Orange continue de soutenir que l’absence d’information sur les débits réels de la 5G de Free constitue une « concurrence déloyale ». L’opérateur envisage donc de faire appel, espérant que la prochaine instance prendra en compte l’importance de la qualité des débits pour les consommateurs.

Implications pour les consommateurs

Ce jugement souligne l’importance de la transparence dans les communications des opérateurs télécoms. Les consommateurs doivent être informés non seulement de la couverture géographique mais aussi des débits réels et des performances des réseaux. Cette affaire pourrait inciter d’autres opérateurs à préciser davantage les caractéristiques techniques de leurs offres 5G.

La transparence : un sujet qui intéresse les Français

La bataille juridique entre Free et Orange met en lumière les défis et les stratégies dans le déploiement de la 5G en France. Bien que Free ait remporté cette manche, la quête de transparence et de performance continue, avec des implications importantes pour les utilisateurs finaux. Restez informés des développements futurs, car cette affaire pourrait bien évoluer avec l’appel d’Orange.