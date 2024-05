Absorber le CO2 de 120 000 voitures : découvrez cet animal qui est l’allier naturel contre le réchauffement climatique

La réintroduction des bisons en Roumanie pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique !

Les bisons, disparus de Roumanie il y a plus de 200 ans, ont fait leur retour en 2014 grâce à Rewilding Europe et au WWF Romania. Depuis, leur population a atteint environ 170 individus, formant l’une des plus grandes populations en liberté d’Europe. Selon les experts, les monts Tarcu pourraient accueillir encore plus de bisons, pour atteindre un total de 350 à 450 animaux. Des recherches récentes montrent que ces bisons pourraient aider à stocker des émissions de CO2 équivalentes à celles émises par plus de 120 000 voitures européennes pendant un an.

Le seigneur des prairies

La réintroduction des bisons a déjà montré des résultats prometteurs. Les scientifiques de la Yale School of the Environment ont utilisé un modèle pour calculer la quantité de CO2 que ces animaux peuvent aider à capter et stocker dans les sols. En paissant sur près de 50 km² de prairies dans les montagnes Țarcu, les bisons roumains pourraient capturer potentiellement 54 000 tonnes supplémentaires de carbone par an. Ce chiffre pourrait varier, mais même dans le scénario le plus bas, leur impact reste significatif.

Le retour des bisons en Amérique du Nord

Bien que les recherches n’aient pas encore été évaluées par des pairs, elles sont extrêmement prometteuses. Selon les auteurs de l’étude, les bisons contribuent à capter environ 9,8 fois plus de carbone que si ces prairies étaient laissées sans eux. Ils estiment que cela pourrait représenter entre 55 % de moins ou 55 % de plus, rendant l’estimation médiane incertaine. En termes d’équivalent CO2, cela correspond aux émissions annuelles de 43 000 voitures à essence américaines ou 123 000 voitures européennes, grâce à leur meilleure efficacité énergétique.

Une solution naturelle pour sauver les écosystèmes

Les bisons jouent un rôle crucial dans les écosystèmes des prairies et des forêts. En broutant uniformément les prairies, ils recyclent les nutriments pour fertiliser le sol, dispersent les graines pour enrichir l’écosystème et compactent le sol pour empêcher la libération du carbone stocké. Ces actions contribuent à maintenir l’équilibre naturel des écosystèmes et à améliorer leur capacité à stocker du carbone.

L’importance de la réintroduction des bisons

Le professeur Oswald Schmitz de la Yale School of the Environment, auteur principal du rapport, souligne l’importance des bisons dans les écosystèmes. Il explique que ces créatures ont évolué pendant des millions d’années dans les prairies et les forêts. Leur disparition a entraîné la libération de grandes quantités de carbone. En restaurant ces écosystèmes, les bisons peuvent aider à rétablir l’équilibre et à combattre le réchauffement climatique.

Un avenir prometteur pour la conservation

Le succès de la réintroduction des bisons en Roumanie montre que les efforts de conservation peuvent avoir des impacts positifs majeurs sur l’environnement. Ces initiatives offrent une solution naturelle pour lutter contre le changement climatique tout en préservant la biodiversité. Si la population de bisons continue de croître, leur rôle dans la capture du CO2 pourrait devenir encore plus important, apportant ainsi des avantages écologiques et climatiques significatifs.

Les animaux peuvent être le rempart le plus écologique qui soit

Les 170 bisons réintroduits dans les monts Tarcu en Roumanie pourraient bien jouer un rôle essentiel dans la capture du CO2, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Leurs interactions avec l’écosystème montrent l’importance des espèces sauvages dans le maintien de l’équilibre environnemental. Avec des efforts continus de réensauvagement et de conservation, ces majestueux animaux pourraient aider à préserver notre planète pour les générations futures.