Les pires voitures hybrides : découvrez ces modèles finissent à la casse à cause de leurs batteries !

Certains modèles hybrides se révèlent être un véritable cauchemar en termes de maintenance – découvrez lesquels éviter à tout prix !

Les voitures hybrides rechargeables, ou PHEV, ont gagné en popularité ces dernières années grâce à leur promesse de réduire la consommation de carburant et d’être plus écologiques. Cependant, des nouvelles inquiétantes concernant la fiabilité de certaines de ces voitures commencent à émerger. La société EV Clinic, basée en Croatie, a récemment publié des exemples de voitures hybrides rechargeables qui deviennent quasiment irréparables après seulement 150 000 km. Parmi les modèles concernés figurent des marques prestigieuses telles que Mercedes, Kia, Porsche et Nissan.

Les modèles les plus touchés

Parmi les exemples fournis par EV Clinic, on trouve des véhicules comme la Mercedes Classe C 350e PHEV W205, la Kia Optima PHEV de 2017, la Porsche Panamera e-hybrid et les Nissan e-Power (une motorisation proposée sur les X-Trail et les Qashqai en Europe). Ces voitures partagent un problème commun : leurs batteries ne durent pas au-delà de 150 000 km. C’est très tôt, surtout quand on compare avec la durée de vie des batteries des voitures 100 % électriques, qui peuvent atteindre 300 000 km.

Des batteries introuvables ou hors de prix

La plupart des problèmes rencontrés avec ces voitures hybrides rechargeables sont liés aux cellules de leurs batteries. Les causes incluent un ampérage trop élevé, un refroidissement insuffisant et d’autres défauts de conception. Le remplacement de ces batteries est souvent extrêmement compliqué et coûteux. Par exemple, une batterie de Mercedes-Benz Classe C avec une capacité de 6 kWh peut coûter 14 500 euros, tandis qu’un pack de remplacement de 9 kWh pour une Kia Optima PHEV coûte 17 000 euros, et celui d’une Porsche Panamera e-hybrid atteint 18 000 euros.

Le cas du Nissan e-Power

Les problèmes de fiabilité ne se limitent pas aux anciens modèles de PHEV. Les hybrides plus récents, comme les Nissan dotées de la motorisation e-Power, sont également touchés. Cette motorisation hybride non rechargeable utilise un moteur thermique comme générateur pour alimenter une petite batterie, qui à son tour fait tourner les roues motrices. Bien que ce système soit conçu pour être efficace, il a montré des signes de fiabilité aléatoire. EV Clinic rapporte plusieurs cas de défaillance du petit moteur électrique de liaison entre le moteur essence et la batterie, souvent à des kilométrages aussi bas que 15 000 à 30 000 km.

Des économies parfois très théoriques

Les propriétaires de voitures hybrides rechargeables doivent également faire face à des coûts d’entretien élevés pour les moteurs essence, qui nécessitent des remplacements réguliers de fluides, filtres et courroies. De plus, les PHEV ont tendance à consommer davantage qu’une voiture thermique classique lorsque leurs batteries sont vides, en raison du surpoids des batteries. Une étude de l’Union européenne a montré que la consommation réelle des PHEV est en moyenne 3,5 fois supérieure aux chiffres théoriques d’homologation des constructeurs.

Les défis du coût des batteries

En plus des coûts d’entretien, le surcoût à l’achat de ces hybrides rechargeables par rapport à une version thermique est significatif. La durée de vie des batteries et leur coût de remplacement sont des facteurs cruciaux à considérer. Contrairement aux voitures 100 % électriques, où il est souvent possible de changer une cellule défectueuse pour quelques centaines d’euros, les batteries des PHEV présentent des défis particuliers. Ces batteries, spécifiques à chaque modèle, sont souvent introuvables ou extrêmement chères, rendant parfois les réparations impossibles et la voiture bonne pour la casse.

Une réflexion sur l’avenir des hybrides rechargeables

Avec tous ces défis en tête, il est essentiel de repenser l’intérêt des voitures hybrides rechargeables face aux voitures 100 % électriques. Les avantages environnementaux et économiques des véhicules électriques ne cessent de croître, tandis que les problèmes de fiabilité et les coûts des PHEV continuent de poser des questions. La technologie des batteries continue d’évoluer, mais pour l’instant, il semble que les voitures électriques offrent une alternative plus viable et durable.