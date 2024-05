Moins de 9€ par mois pour ce forfait 110 Go chez Orange, découvez l’incroyable promo !

Découvrez comment obtenir un forfait 110 Go à prix imbattable sur le réseau Orange !

Si une enveloppe data généreuse, un prix bas et un réseau de qualité figurent parmi vos principaux critères de choix d’un forfait mobile, cette nouvelle promotion de Lebara devrait vous intéresser. Lebara est un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) qui utilise le réseau Orange, reconnu comme le numéro 1 en France selon l’ARCEP. Pour seulement 8,99 €/mois, Lebara propose un forfait comprenant 110 Go de data, une offre flexible et sans engagement.

Une offre adaptée aux gros consommateurs de data

Ce forfait est idéal pour ceux qui ont besoin d’un volume important de données mobiles. Avec 110 Go d’internet 4G, vous pouvez profiter de toutes vos applications préférées, regarder des vidéos en streaming, et naviguer sur le web sans vous soucier de la limite de données. La consommation moyenne mensuelle en data d’un Français étant d’environ 20 Go, ce forfait vous laisse une large marge de manœuvre. Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone en toute tranquillité, sans craindre de manquer de data.

Des avantages en déplacement

Le forfait Lebara 110 Go est également avantageux pour ceux qui voyagent en Europe ou dans les DOM. Vous disposez de 5 Go d’internet 4G en roaming depuis ces zones, ce qui est suffisant pour rester connecté lors de vos déplacements. De plus, vous bénéficiez de 500 minutes d’appels et de 2200 SMS pour rester en contact avec vos proches. En France métropolitaine, les appels et SMS sont illimités, ce qui est un atout majeur pour les gros communicants.

Un forfait sans engagement et flexible

Un autre avantage du forfait Lebara est qu’il est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment sans frais supplémentaires. Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel, c’est également possible et très simple à faire. La carte SIM est fournie gratuitement et livrée avec un bonus de 1 Go offert le premier mois. Cette flexibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas se sentir liés par un contrat à long terme.

La qualité du réseau Orange

L’utilisation du réseau 4G Orange est un véritable plus pour ce forfait. Orange est souvent classé comme le meilleur réseau mobile en France, offrant une couverture étendue et des vitesses de connexion rapides. Cela signifie que vous bénéficierez d’une qualité de service supérieure, que vous soyez en ville ou à la campagne. La fiabilité du réseau Orange garantit une connexion stable et rapide, où que vous soyez.

Une offre sans frais cachés

Le forfait Lebara 110 Go ne comporte aucun frais caché. Pour 8,99 € par mois, vous avez accès à une large enveloppe de data, des appels et SMS illimités en France, et des options de roaming intéressantes. La carte SIM est gratuite, et le bonus de 1 Go offert le premier mois est un petit plus appréciable. Cette transparence est essentielle pour les consommateurs qui cherchent à gérer leur budget de manière efficace.

Résumé des avantages du forfait Lebara 110 Go

En résumé, le forfait Lebara 110 Go à 8,99 €/mois offre une solution idéale pour les utilisateurs mobiles ayant besoin de beaucoup de données et d’une grande flexibilité. Voici les principaux avantages :