Moins de 50 € pour ces montres connectées : découvrez les modèles Abyx qui détruisent le marché !

Découvrez Abyx, une marque émergente qui propose des montres connectées de qualité à des prix imbattables !

Abyx, née en Asie du Sud-Est en 2018, a rapidement su se faire une place sur le marché des montres connectées grâce à une large gamme de produits au design moderne et aux tarifs attractifs. Bien que le marché soit dominé par des poids lourds, Abyx mise sur sa capacité à offrir des produits à des prix compétitifs tout en maintenant une excellente qualité.

Des produits innovants et polyvalents

Les montres connectées Abyx sont compatibles avec iOS et Android et sont équipées de fonctionnalités avancées comme une puce A-GPS et la capacité de gérer plus de 100 activités physiques. Le catalogue Abyx est varié et répond aux besoins de différents utilisateurs, des sportifs aux amateurs de technologie. Voici un aperçu des modèles phares de la marque :

Abyx Fit Saturn 4

Pour 49,99 €, la Saturn 4 se distingue par son design inspiré de l’horlogerie traditionnelle avec un écran circulaire de 1,52 pouces AMOLED offrant une définition de 360 x 360 pixels. Elle est logée dans un boîtier en alliage de zinc robuste et sportif. Avec une autonomie impressionnante de 25 jours, elle est certifiée IP68, ce qui la rend résistante à l’immersion complète. Elle offre des fonctionnalités comparables à celles de la Fit Touch 3.

Abyx Etna

La Abyx Etna, vendue à 37,70 €, est un modèle qui se situe entre la montre connectée et le bracelet connecté. Son écran courbé de 1,45 pouce affiche une résolution de 172 x 320 pixels. Disponible en trois coloris – noir, gris et rose poudré – son boîtier en aluminium offre une esthétique élégante. Ce modèle rappelle le Xiaomi Smart Band 8 Pro par son design polyvalent.

Abyx Fit Touch 5

Pour 79,99 €, la Touch 5 se démarque par son design élégant et son boîtier en alliage de zinc. Elle est dotée d’un grand écran AMOLED de 1,75 pouce avec une haute définition de 390 x 450 pixels. Avec une autonomie de 24 jours, elle est également IP68, assurant une grande durabilité et résistance à l’eau.

Abyx Fit Touch 3

Proposée à un prix attractif de 39,99 €, la Fit Touch 3 offre un boîtier en aluminium et un écran de 1,45 pouce aux bordures courbes, rappelant l’Apple Watch. La dalle IPS a une définition de 172 x 320 pixels. Avec une autonomie allant jusqu’à 15 jours, cette montre est capable de mesurer votre rythme cardiaque, votre taux d’oxygène sanguin et votre tension. Elle suit également vos entraînements et analyse votre sommeil. L’écran tactile permet d’afficher les notifications de votre smartphone et de gérer les appels et la musique.

Pourquoi choisir Abyx ?

Abyx se distingue non seulement par la qualité de ses produits, mais aussi par leur accessibilité. Les montres connectées Abyx sont idéales pour ceux qui cherchent à bénéficier de technologies avancées sans se ruiner. La marque offre des designs modernes, des fonctionnalités complètes et une grande autonomie, le tout à des prix très compétitifs. !

Une gamme de montre d’avenir ?

Avec une gamme variée de montres connectées adaptées à tous les besoins, Abyx s’impose comme une marque à surveiller de près. Que vous soyez à la recherche d’une montre pour suivre vos activités sportives, gérer vos notifications ou simplement bénéficier d’un design élégant, Abyx a quelque chose à offrir.