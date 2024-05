Dites adieu aux arnaques au téléphone : comment reconnaître les appels frauduleux à coup sûr !

Ne tombez plus dans les pièges des escrocs grâce à cette astuce infaillible pour repérer les appels frauduleux !

Il est essentiel de rester vigilant lors de tout démarchage téléphonique. Des escrocs utilisent ce système pour passer des appels frauduleux, simuler une fausse livraison de colis, ou envoyer un faux message de l’assurance maladie. Soyez attentifs au numéro de téléphone de votre interlocuteur, car il peut indiquer s’il s’agit d’un numéro à éviter. Surveillez également le ton de l’appelant : les escrocs ont souvent un ton agressif pour vous pousser à agir dans la panique. Ils essaient de vous déstabiliser pour que vous leur fournissiez des informations sensibles sans réfléchir.

Soyez stratège

La meilleure façon d’éviter un appel frauduleux est d’ignorer les appels de numéros inconnus. Écoutez le message vocal et rappelez le numéro par la suite. Lorsque c’est vous qui rappelez, vous contrôlez la conversation et pouvez demander à l’interlocuteur de se présenter et de fournir son numéro professionnel. Vérifiez ensuite si ce numéro correspond aux coordonnées sur le site officiel de l’organisme. Pour les SMS, faites attention au numéro de l’expéditeur et aux fautes dans le texte. Souvent, les messages frauduleux contiennent des erreurs grammaticales ou des phrases incohérentes.

Faites une recherche dans les Pages jaunes

Si le numéro de l’appelant n’est pas masqué, vous pouvez le rechercher dans les Pages jaunes. Les Pages jaunes répertorient les numéros utilisés pour des arnaques. Si être constamment sur vos gardes vous épuise, il existe des moyens de protéger votre ligne téléphonique et de bloquer les numéros indésirables. Vous pouvez également utiliser des services en ligne pour vérifier la fiabilité des numéros.

Protéger votre ligne téléphonique

Il existe plusieurs moyens de protéger votre ligne téléphonique contre les appels indésirables. Installer une application comme Orange Téléphone peut vous aider à détecter et bloquer ces appels. Cette application est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. Elle identifie les numéros inconnus et lance une alerte pour les appels surtaxés. Facile à utiliser, elle ne nécessite pas la création d’un compte, mais est actuellement réservée aux abonnés Orange. En outre, cette application peut vous permettre de garder une trace des appels suspects pour les signaler.

Remplacer votre téléphone fixe par un Panasonic KX-TGH720

Le Panasonic KX-TGH720 filtre automatiquement les appels des opérateurs de démarchage téléphonique. Lorsque vous recevez un appel entrant, l’appelant doit insérer un code pour pouvoir joindre son interlocuteur. Cette sécurité n’est présente que pour le premier appel, rendant les appels suivants plus simples pour les contacts authentifiés. Ce système bloque efficacement les bots des call centers. Cela vous permet de réduire considérablement le nombre d’appels indésirables que vous recevez.

Utiliser Bloctel

Si vous ne souhaitez pas changer de téléphone fixe, vous pouvez recourir au service de Bloctel. Inscrivez votre numéro de téléphone sur la liste noire sur le site Bloctel.gouv.fr. Cela empêche les opérateurs de démarchage téléphonique, y compris les arnaqueurs, de vous joindre. La souscription au service de Bloctel est valable pour trois ans, renouvelables. Ce service est gratuit et facile à mettre en place, offrant une protection supplémentaire contre les appels non désirés.

Restez vigilants face aux arnaques

Avec ces astuces et outils, vous pouvez désormais reconnaître et éviter les appels de démarchage frauduleux. Protégez-vous et gardez le contrôle sur vos communications téléphoniques. N’oubliez pas que rester vigilant et utiliser les bons outils peut faire toute la différence. Adoptez ces méthodes dès maintenant pour sécuriser vos appels et protéger vos informations personnelles.