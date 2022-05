Est-il possible d’utiliser des robots programmables à des fins scolaires ?

Vous êtes un parent, ou un professeur, et vous êtes à la recherche d’un nouveau moyen pour éduquer un enfant, tout en lui permettant de passer du bon temps ? Cela peut paraître incompatible, mais il existe bel et bien une offre permettant d’associer les deux. Il s’agit des robots programmables. Si vous ne les connaissez pas, nous allons vous en dire un peu plus sur ces innovations technologiques utilisées dans plusieurs établissements scolaires.

Un robot programmable, c’est quoi au juste ?

Pour commencer, nous allons vous présenter en détail ce qu’est un robot programmable, comment il fonctionne, et dans quel but il est utilisé par de nombreux parents et professeurs.

Solution idéale pour s’amuser

Tout d’abord, un robot programmable, c’est tout simplement, comme son nom l’indique, une solution à construire, et à programmer. Il existe de nombreux modèles, possibles de monter et démonter. Cela permet donc à l’enfant de voir cette activité comme un loisir et non pas un travail.

Parmi les modèles, il y a des véhicules, des robots, des tyrannosaures et plein d’autres formes, qui permettront à l’enfant de s’amuser, à l’image des jouets LEGO. Il existe aussi des modèles que l’on peut fabriquer soi-même, avec des briques possibles d’associer comme on le souhaite. Cette offre est très intéressante pour les enfants en bas âge, qui ne pourraient peut-être pas reproduire les autres modèles prédéfinis.

Initiation à la programmation

Après avoir un construit le robot, ce dernier permet aussi une programmation. Pour cela, il y a plusieurs logiciels, avec des interfaces différentes les unes des autres, qui permettront de coder du langage de programmation informatique.

Ainsi, à l’aide des différents logiciels, les enfants apprendront, selon leur niveau et leur âge, des langages qui pourront animer le robot. Il s’agira d’instructions données, qui feront, par exemple, faire, avancer, reculer ou tourner un modèle, pour les actions les plus basiques. Au fil du temps, le langage sera de plus en plus complexe.

Quand on sait que la place que la technologie et l’informatique prennent dans les vies des gens, et surtout dans cette époque plus numérisée que jamais, il est important de transmettre ce savoir aux nouvelles générations.

Une place dans l’Éducation nationale ?

Avec des solutions aussi efficaces et utiles, on pourrait se demander si elles sont utilisables dans le cursus scolaire d’un enfant. Et, effectivement, depuis quelque temps maintenant, des robots programmables font leur apparition dans des matières scolaires de technologie, ou de code. C’est compréhensible, quand on voit à quel point ils sont aimés par les enfants.

Une matière de plus en plus enseignée

La compétence travaillée par le biais d’une utilisation fréquente de ces robots est la technologie. Cette matière, qui n’était présente qu’au collège, et partiellement au Lycée sous la forme de spécialité, a donc fait son arrivée chez les plus petits, en Primaire. L’Éducation Nationale a de ce fait, renforcé l’apprentissage du code, en utilisant des robots programmables. Cela leur permet ainsi de découvrir une branche, qui peut être une rame vers de futurs métiers.

Différents programmes disponibles

Pour les plus jeunes, en Primaire, les élèves de CP, jusqu’en CM2, peuvent apprendre la programmation robotique. Il ne s’agit que de déplacements de robots, ou bien de personnages non physiques, sur des écrans. L’apprentissage est alors très basique, et se fait progressivement, afin de poser les bases avant le collège.

Ainsi, au collège, le programme informatique est bien plus poussé et complexe. Les élèves apprennent par conséquent les éléments d’une programmation. Ils seront capables de créer un système de A à Z, qui peut être influencé par des conditions extérieures.

Enfin, pour ce qui concerne les lycéens, l’utilisation des robots programmables se font via une matière de spécialité : appelé ICN (informatique et création numérique) ou ISN (informatique et sciences du numérique), selon les branches de l’élève. Celui-ci apprendra les différents mécanismes des robots et son rapport avec le monde extérieur. La programmation sera donc beaucoup plus complexe et sera le dernier niveau avant de potentielles études supérieures vers le domaine de la technologie.

Il est important de savoir qu’ils sont utilisés à l’école, mais vous pouvez aussi vous procurer un robot programmable, notamment avec les offres d’École Robots.

Voilà, désormais, vous savez tout sur les robots programmables, leur fonctionnement, utilité et rapport avec la scolarité d’un enfant. L’éducation nationale a très vite compris leur importance, alors vous devriez penser à vous en procurer un pour votre enfant.