Shazam dévoile une mise à jour révolutionnaire sur iPhone et tout le monde adore !

Apple continue d’améliorer l’application Shazam en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de profiter des activités en direct sur les iPhone. Cette mise à jour apporte une nouvelle dimension à l’application de reconnaissance musicale. Désormais, vous pouvez profiter d’une expérience plus interactive et réactive avec Shazam.

Shazam et les activités en direct

Shazam est désormais compatible avec les activités en direct. Les notes de version de la mise à jour 17.11 de Shazam, le service de reconnaissance musicale acquis par Apple en 2018 pour 400 millions de dollars, indiquent que l’application intègre cette nouvelle fonctionnalité. Cette intégration permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour en temps réel sans quitter leur écran d’accueil. Une évolution qui rend l’application encore plus pratique et facile à utiliser.

Qu’est-ce que les activités en direct ?

Pour rappel, les activités en direct font partie des nouveautés d’iOS 16. Elles permettent d’afficher des informations en temps réel au sein de la Dynamic Island des iPhone compatibles et sur l’écran verrouillé pour les autres modèles. Cette fonctionnalité améliore l’expérience utilisateur en fournissant des mises à jour continues sans avoir à ouvrir l’application principale. Vous pouvez suivre diverses informations, telles que les résultats sportifs ou les livraisons, sans interrompre vos autres activités sur votre téléphone.

Une fonction très pratique

Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile, surtout sur un iPhone doté de la Dynamic Island. Elle permet de suivre une activité en temps réel, comme une livraison Uber Eats, la surveillance des transports, la charge de sa voiture pour certaines marques, les résultats sportifs, et bien d’autres. Les utilisateurs de Shazam pourront également en profiter, en continuant leurs activités sur d’autres applications tout en gardant un œil sur l’analyse et l’affichage du titre recherché. Cela simplifie grandement l’utilisation de l’application tout en multitâchant.

Shazam, toujours à portée de main

Shazam est déjà disponible gratuitement sur l’App Store. Le programme nécessite 54,8 Mo d’espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, ou sur une Apple Watch sous watchOS 8.0 minimum. Cette compatibilité étendue permet à un grand nombre d’utilisateurs de bénéficier des fonctionnalités de Shazam, rendant la reconnaissance musicale plus accessible que jamais. En téléchargeant Shazam, vous avez une application puissante à portée de main pour identifier les chansons en un instant.

Une intégration fluide avec l’écosystème Apple

Avec cette mise à jour, Shazam s’intègre encore mieux à l’écosystème Apple. Les utilisateurs peuvent lancer Shazam directement depuis le Centre de contrôle ou en demandant à Siri d’identifier une chanson. Cette intégration étroite avec les dispositifs Apple assure une expérience utilisateur fluide et homogène. Vous n’avez plus besoin de chercher votre application dans le menu ; un simple geste suffit pour lancer Shazam.

Pourquoi cette mise à jour est importante

La compatibilité avec les activités en direct permet à Shazam de se maintenir en avant-garde de la technologie de reconnaissance musicale. En intégrant cette fonctionnalité, Apple démontre une fois de plus son engagement à enrichir ses applications et à offrir des services de haute qualité à ses utilisateurs. Cette mise à jour est une preuve supplémentaire de la volonté d’Apple de fournir des outils innovants et pratiques. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’une expérience enrichie et plus réactive.

Téléchargez Shazam dès maintenant

Téléchargez la dernière version de Shazam sur l’App Store et découvrez comment les activités en direct peuvent améliorer votre quotidien. Cette mise à jour rend Shazam encore plus indispensable pour tous les mélomanes et utilisateurs d’iPhone.